「韓版想見你」《走進你的時間》安孝燮長髮蓄鬍被指「像乞丐」，導演首度回應：「著重呈現痛苦的深度」

翻拍自《想見你》的Netflix新劇《走進你的時間》近日公開全集，主演安孝燮因「長髮蓄鬍」破格造型被觀眾戲稱像乞丐，導演金鎮元今日接受媒體采訪時首次透露了如此設定的原因。

安孝燮飾演原版中許光漢的角色，劇情進展到角色中年時，許光漢造型是利落短髮、戴著眼鏡展現成熟魅力，安孝燮卻一頭蓬亂的中長髮、臉上還有鬍渣，看起來十分滄桑，播出後被不少觀眾吐槽「李子維只是老了，不是變成乞丐」。





對於這一質疑，導演金鎮元接受News1採訪時表示給40代的南時憲（原版李子維）嘗試了很多種風格，為了表現他獨自經歷了長達20年的艱辛時光，將造型重點放在呈現出痛苦的深度。

金鎮元導演：「時憲外貌改變發生在仁圭（原版莫俊傑）死後，他感到極大的喪失感，放棄了很多東西。 我認為40代的時憲應該是不打理自己、充滿疲憊的模樣。」



導演表示安孝燮在劇中飾演4個不同角色，其中40代時憲不僅客觀上年紀最大，而且在多個不同時間出場，不僅容易給觀眾造成混淆，就連片場工作人員都經常混亂，所以必須從外形上做出明顯區分。

不過導演也坦白稱，拍攝時看到安孝燮被自己打扮成這副模樣就已料想到播出後會被觀眾指責，也許無法滿足粉絲的期待，但為了提升劇集本身的易懂度和感情而不得已如此安排。



此外，《走進你的時間》講述2023年的韓俊熙（全餘贇 飾）因懷念一年前去世的男朋友具延準（安孝燮 飾），聽著 歌曲《收集我的眼淚》，意外靈魂穿越到1998年的權珉周（全餘贇 飾）身上，並遇見了和男朋友相貌相同的南時憲（安孝燮 飾），與暗戀權珉周的鄭仁圭（姜勳 飾），展開三人之間的故事。 本月8日在Netflix全集上線。



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