這對CP也太多售後了吧～《社內相親》安孝燮&金世正將與申東燁一同主持2022 SBS演技大賞

能持續看見「夏泰CP」合體實在太好了～♥ CP賞就是兩位拿了吧～

說到SBS今年的熱門戲劇，不得不提起愛情喜劇《社內相親》，安孝燮與金世組成的「夏泰CP」（或稱始祖鳥CP），化學反應讓劇迷劇終之後仍念念不忘。



沒想到，夏泰CP在下戲之後，‎受邀擔任印尼的食品品牌大使，共同拍攝宣傳照與廣告，11月以來陸陸續續還有廣告短片《辦公室浪漫食譜》釋出，目前才播到第2集，共4集。







上月舉行的2022 Melon Music Awards（MMA 2022），兩人還‎一同擔任頒獎人，在OST獎項頒發給了MeloMance演唱的《社內相親》OST 〈Love, Maybe〉。



今（8）日最新消息，兩人又有「售後服務」！年底的2022 SBS演技大賞，就由夏泰CP與資深大賞主持人申東燁共同主持。不僅韓國，海外粉絲聽到此消息興奮不已，很驚訝能不斷看見兩人合體，也很希望兩人能在典禮上拿獎。



2022 SBS演技大賞將在本月31日韓國時間8時35分（港台時間7時35分）展開。另外，同時間的KBS演技大賞由全炫茂與惠利主持，30舉行的MBC演技大賞則由金聖柱與秀英主持。

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