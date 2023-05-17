這也太夢幻！「男神」金宣虎、黃旼炫、李濬榮、金永大，將在2023AAA合作開唱！

「2023 Asia Artist Awards」（2023亞洲明星盛典，簡稱2023 AAA）今（17）公布公布了重磅消息──金宣虎、黃旼炫、李濬榮與金永大將在Beginning演唱會「男神」開唱。

AAA是由韓國媒體STARNEWS舉行的韓國戲劇與音樂頒獎典禮，今年的2023 AAA將在7月8日於日本橫濱舉辦，而去年2022 AAA四位獲獎的大勢男演員金宣虎、黃旼炫、李濬榮與金永大，將共同帶來2023 AAA的Beginning演唱會「男神」，演唱會分上下午兩場，觀眾可以期待四位演員各自的魅力與他們之間迸出的火花。



‎去年AAA‎，金宣虎狂獲「最佳選擇」、「DCM人氣」、「Idolplus人氣」、「亞洲明星」四獎，黃旼炫也獲「AAA最佳演技表演」與「AAA New Wave」雙獎，李濬榮獲「最佳演員」，而金永大與黃旼炫同獲「AAA最佳演技表演」，四位演員在韓國演技界正炙手可熱。

▼金宣虎



▼黃旼炫



▼李濬榮



▼金永大



有趣的是，海外網友多覺得這四位組合相當新奇、表示對「男神們」的合作期待不已，但有一些韓國網友吐槽「男神」這演唱會標題太直白搞笑了。

順帶一提，黃旼炫與李濬榮都是愛豆出身歌藝無庸置疑，而金宣虎曾發行單曲〈名為你的理由〉（Reason），金永大則時平時就會自彈自唱，在粉絲見面會上經常大秀才藝。

▼黃旼炫



▼李濬榮



▼金宣虎



▼金永大



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