BIGBANG G-Dragon舊採訪再被挖！全程看上去很不安，小動作超多

BIGBANG G-Dragon（以下簡稱為GD）狀況惹人擔憂。

距上一次發行歌曲已經過去了一年多，但作為K-POP界的頂流愛豆，即使沒有作品，GD的一舉一動依舊備受矚目。 去年10月他採訪時的狀態再次在韓網掀起熱議，看完之後粉絲們紛紛擔憂他到底怎麼了。

去年10月公開的雜誌《ELLE KOREA》影片中，GD被問「造就現在的我的原則是什麼」時，他表示：「讓我們忽視原則吧，我會忽視原則，沒有原則，我就是原則。 固有觀念，必須這樣，必須那樣，也許這是對的，但是比起運氣好地被圈在某些條條框框內，我更願意跳出這些條條框框，音樂也好、時尚也好，都是這樣。」 GD的發言雖然聽起來像是經過一番深思熟慮之後的回答，但老粉們都知道GD是一個非常感性的人，這樣的發言反而讓大家覺得他是不是發生了什麼事情才導致思維的轉變。



粉絲們擔憂地留言：「其實整段話沒什麼邏輯，他看上去很不安」、「無論是語氣還是動作都顯得很不安」、「是不是壓力太大了」等。 不過也有人對此持反對意見，稱：「他之前說話也這樣啊」、「語氣沒什麼變化，倒是小動作變多了」、「並沒有不安，到是有些精神渙散」等。

近一年來，GD雖然未發行新曲，但卻經常出席時尚活動，前幾日剛剛亮相了親姐姐創造的品牌「WE11DONE」的2024年春夏新品發佈會，狀態看上去很不錯，對記者和粉絲提出的要求一一照做，留下了不少帥氣的照片。



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