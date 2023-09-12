韩国网友指D社在「校园欺凌」事件中有偏袒性报导，这几位明星都是受益者！南柱赫&Stray Kids铉辰在列

这几日，凭藉《黑暗荣耀》和《驱魔面馆2》事业正值上升期的女演员金赫拉因为媒体「Dispatch」的一篇报导而迎来事业的最大危机。

「Dispatch」，网友们更愿称之为「D社」，以每年第一天曝光演艺圈顶级明星的恋情而被观众们熟知，这几年除了跟拍、曝光明星明星外之外，还经常揭露一些演艺圈鲜为人知的内幕，是令韩国艺人们颤抖的存在。 上周，D社就独家报导了金赫拉学生时期曾参与校园霸凌（校园欺凌、校园暴力）团体的新闻，重创了金赫拉的事业，「受害者」和「加害者」各执一词，到如今都没能有个结果，而金赫拉所属经纪公司更是发布官方声明，称将诉诸於法律解决。



D社似乎总是站在正义的一方，曝光演艺圈黑暗的一面，同时维护被其他媒体穷追猛打的艺人。 但有网友发现有几位明星曾被挖出疑似是霸凌参与者，却在D社的「维护」之后逐渐恢复活动。 比如，南柱赫、赵炳奎、朴慧秀和 Stray Kids铉辰就是受益者，在D社偏向性的报导之下，民众们更容易接受他们的道歉。



网友列出名单之后，也引发了不少人的讨论，大家纷纷留言表示：「JYP也说了铉辰和受害人见过面了，而且还道歉了」、「所以收了多少钱？」 、「赵炳圭不是澄清了吗，之后才出来拍戏的？？ 我是真的不知道才问的」、「《SKY Castle》的时候他霸凌女同学的消息就被埋了」、「我怎么不记得D社有帮铉辰澄清过？」 、「D社也算是加害者了」、「名单上的某个人，我知道被他霸凌过的就有4个，但他道歉的只是其中之一，他和经纪公司发了声明之后就什么都不管了」、「D社的话还有人相信？」 、「D社说绝对不会报导同性明星的恋情，看起来很正义，居然背后搞这些」、「太疯狂了」等。

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