金赫拉「聊天紀錄」被挖，一句話令網友毛骨悚然！公司最新回應：將採取法律措施

金赫拉的事件到底是真是假，至今仍未有準確的說法。

上週，金赫拉被D社爆料學生時期是校內知名不良團體成員，該組織經常向其他學生勒索錢財，還會對同學進行謾駡和襲擊等一系列惡劣行為。 但金赫拉本人極力否認，稱自己雖然是其中一員，但從未參與過任何暴力行為。

（延伸閱讀：《黑暗榮耀》《驅魔麵館2》金赫拉遭D社爆校園霸凌，否認但拜託延後報導）



D社公開內容中，主張自己受到校園霸凌的「受害者」的H某表示「你打我打的最多，不是嗎？」 、「赫拉呀，老實說如果你真的想誠心道歉的話，就應該在拍《黑暗榮耀》之前聯繫我啊」。 而之後金赫拉的話語中則暗示著會曝光H某身份的內容，她反問H某「你想讓我承認那件事情？」 在得到H某的肯定之後又說：「那我就承認好了，但是你舉報我的話，連你的身份也會被挖個底朝天。」 當時金赫拉所屬經紀公司表示這段談話內容被斷章取義，又公開了公司掌握的兩人的談話紀錄，明確指出金赫拉並未提到「你舉報我的話，你的身份也會被挖個底朝天」，只有「你去舉報吧，那麼……」，但H卻稱：「我們的身份曝光也無所謂啊，我們是受害者，而你是嫌疑人。」 只有H提到了「身份」二字。



雙方各執一詞，到現在事情都未有定論，更多人還處在觀望的狀態。 但已經有不少網民對聊天紀錄中「你舉報我的話，連你的身份也會被挖個底朝天」那句話感到毛骨悚然，質疑金赫拉是否在施壓。

事情並未到此結束，11日金赫拉所屬經紀公司表示「我們認為不能對損害名譽、讓周圍人遭受痛苦的現狀置之不理，因此決定採取法律措施。 對於相關媒體在採訪報導過程中肆意妄為的行為，對於毫無事實根據的內容和單方面主張這一點，我們將採取強有力的法律措施予以應對。」

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