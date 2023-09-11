金赫拉「聊天纪录」被挖，一句话令网友毛骨悚然！公司最新回应：将采取法律措施

金赫拉的事件到底是真是假，至今仍未有准确的说法。

上周，金赫拉被D社爆料学生时期是校内知名不良团体成员，该组织经常向其他学生勒索钱财，还会对同学进行谩駡和袭击等一系列恶劣行为。 但金赫拉本人极力否认，称自己虽然是其中一员，但从未参与过任何暴力行为。

（延伸阅读：《黑暗荣耀》《驱魔面馆2》金赫拉遭D社爆校园霸凌，否认但拜托延后报导）



D社公开内容中，主张自己受到校园霸凌的「受害者」的H某表示「你打我打的最多，不是吗？」 、「赫拉呀，老实说如果你真的想诚心道歉的话，就应该在拍《黑暗荣耀》之前联系我啊」。 而之后金赫拉的话语中则暗示著会曝光H某身份的内容，她反问H某「你想让我承认那件事情？」 在得到H某的肯定之后又说：「那我就承认好了，但是你举报我的话，连你的身份也会被挖个底朝天。」 当时金赫拉所属经纪公司表示这段谈话内容被断章取义，又公开了公司掌握的两人的谈话纪录，明确指出金赫拉并未提到「你举报我的话，你的身份也会被挖个底朝天」，只有「你去举报吧，那么……」，但H却称：「我们的身份曝光也无所谓啊，我们是受害者，而你是嫌疑人。」 只有H提到了「身份」二字。



双方各执一词，到现在事情都未有定论，更多人还处在观望的状态。 但已经有不少网民对聊天纪录中「你举报我的话，连你的身份也会被挖个底朝天」那句话感到毛骨悚然，质疑金赫拉是否在施压。

事情并未到此结束，11日金赫拉所属经纪公司表示「我们认为不能对损害名誉、让周围人遭受痛苦的现状置之不理，因此决定采取法律措施。 对於相关媒体在采访报导过程中肆意妄为的行为，对於毫无事实根据的内容和单方面主张这一点，我们将采取强有力的法律措施予以应对。」

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻