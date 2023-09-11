《Running Man》因池錫辰抽到和自己一樣的圖案！BTS V 嚇到表情管理失敗，還往後退半步 XD
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《Running Man》因池錫辰抽到和自己一樣的圖案！BTS V 嚇到表情管理失敗，還往後退半步 XD

綜藝   2023年9月11日   星期一12:14   Yuan  

（封面圖源：IG@sbs_runningman_sbs、SBS《Running Man》截圖）

10日播出的《Running Man》由 BTS 防彈少年團 V （金泰亨）出演，與成員們一起展開遊戲。

當天，拍攝現場前還鋪著紅地毯，宋智孝說：「我發現地上鋪了紅毯， 我以為是爲我鋪的，想說居然在下雨天鋪了紅地毯？什麼呀？」而踩著紅地毯登場的就是V，他表示：「很想出演一次《Running Man》，每次吃飯的時候只看《Running Man》。」大家聽到都超興奮 XD
（圖源：IG@sbs_runningman_sbs）

所有人在聊天的時候，金鍾國就突然說：「V 真的好善良，他剛剛和錫辰哥說了悄悄話，哥還以為他有話要私下對自己說，覺得很興奮，結果靠近一聽『你的鼻毛跑出來了』。」池錫辰還默默轉過去整理，引發大爆笑。
（圖源：SBS《Running Man》截圖）

之後要進行第一個任務時，得先分組， V 就抽到「O」的圖案，結果...池錫辰也抽到「O」的圖案，站在他旁邊的 V 嚇到表情管理失敗，還倒退了一步（笑）！V 就說：「因為他跟我們隊的 Jin哥...Jin 哥叫我不要亂動錫辰哥。」其他人馬上說那重新抽， V 偷偷竊喜的時候，還被池錫辰抓到，最後他和 HAHA 組成一隊。還沒看這期節目的人，趕快去收看啦～

另外，V 在9月8日發行首張個人專輯《Layover》，昨日也出演《人氣歌謠》進行〈Rainy Days〉和〈Slow Dancing〉打歌，大家都有看舞台了嗎？

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