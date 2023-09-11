朴炯植香港 FAN MEETING 舉行在即！送票活動來囉，各位「朴太太」趕快來參加

「人氣男演員」朴炯植時隔6年到香港舉行粉絲見面會，各位「朴太太」不要錯過見面機會啦～

以 ZE:A 成員出道的朴炯植，開始以演員進行活動後，出演過《繼承者們》、《上流社會》、《花郎》、《大力女子都奉順》、《Happiness》、《單戀原聲帶》和《青春月譚》等多樣的電視劇，詮釋不同的角色！隔了6年終於可以近距離見面，很期待他偷偷準備了什麼呢！





KSD韓星網現送出兩套（共4張）$HK1488 見面會門票給大家。贈票活動由今日開始至13日下午23:00截止，14日公佈。<注意：本贈票不包括福利>



KSD韓星網會個別通知得票者。此活動僅限香港及澳門用戶參加。



參加辦法：

1. 加「KSD韓星網」為你的 LINE好友 https://lin.ee/8uwCjBl

2. 在 Google form 中回答問題及填寫參加資料。



《PARK HYUNGSIK Asia Tour Fan Meeting ＜SIKcret Time in Hong Kong＞》粉絲見面會於2023年9月16日（六）晚上7時在九龍灣國際展貿中心 － 展覽廳 3舉行。主辦TRiKs，購票平台Cityline。



* 得票者需於當日向在場工作人員以個人資料領取門票。

* 門票不得再轉售或炒賣

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