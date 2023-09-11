朴炯植香港 FAN MEETING 举行在即！送票活动来罗，各位「朴太太」赶快来参加

「人气男演员」朴炯植时隔6年到香港举行粉丝见面会，各位「朴太太」不要错过见面机会啦～

以 ZE:A 成员出道的朴炯植，开始以演员进行活动后，出演过《继承者们》、《上流社会》、《花郎》、《大力女子都奉顺》、《Happiness》、《单恋原声带》和《青春月谭》等多样的电视剧，诠释不同的角色！隔了6年终於可以近距离见面，很期待他偷偷准备了什么呢！





KSD韩星网现送出两套（共4张）$HK1488 见面会门票给大家。赠票活动由今日开始至13日下午23:00截止，14日公布。<注意：本赠票不包括福利>



KSD韩星网会个别通知得票者。此活动仅限香港及澳门用户参加。



参加办法：

1. 加「KSD韩星网」为你的 LINE好友 https://lin.ee/8uwCjBl

2. 在 Google form 中回答问题及填写参加资料。



《PARK HYUNGSIK Asia Tour Fan Meeting ＜SIKcret Time in Hong Kong＞》粉丝见面会於2023年9月16日（六）晚上7时在九龙湾国际展贸中心 － 展览厅 3举行。主办TRiKs，购票平台Cityline。



* 得票者需於当日向在场工作人员以个人资料领取门票。

* 门票不得再转售或炒卖

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