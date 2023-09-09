BLACKPINK Lisa將出演巴黎瘋馬秀！粉絲憂尺度過大，品牌方回應邀請原因&表演方式！
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BLACKPINK Lisa將出演巴黎瘋馬秀！粉絲憂尺度過大，品牌方回應邀請原因&表演方式！

明星   2023年9月9日   星期六18:23   Sani  

（封面圖源：IG@LALALALISA_M）

人氣女團BLACKPINK成員Lisa將出演法國巴黎三大卡巴萊之一「瘋馬秀」，數日來粉絲對此意見不一、爭論不斷，近日品牌方終於對具體出演形式做出說明。

Lisa本月6日在個人IG限動PO出海報，首次透露將於28日至30日出演瘋馬秀，立即引起大量關注與討論。
(圖源：IG@LALALALISA_M）

瘋馬秀是「卡巴萊（Cabaret）」的一種，即在餐廳或夜總會進行的歌舞戲劇表演，與紅磨坊、麗都秀一起並稱法國巴黎三大最著名的卡巴萊秀。 其中瘋馬秀又以女舞者上空露兩點甚至全裸的表演聞名，令大眾對於Lisa出演的反應不一。 部份粉絲期待Lisa做出新嘗試，亦有人擔憂過度性感的表演恐蓋過以往積累的形象。

目前Lisa的具體出演尺度尚未公開，據法國《ELLE》，Lisa將帶來5場表演、與一千名觀眾見面，除了穿上多種服裝、與表演團隊一起參與多個節目，亦將單獨表演經典曲目《But I Am A Good Girl》《Crisis？ What Crisis!? 》。 目前門票已全數售罄。

瘋馬秀品牌經理表示邀請Lisa是為了吸引年輕的女性客戶，稱瘋馬秀已成為「自豪而自由、好奇而自在的女性的象徵」。 更透露Lisa是瘋馬秀的粉絲，巡演期間就一直秘密準備這次表演，還多次參觀瘋馬秀，並來到後台探望女舞者。

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