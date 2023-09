BLACKPINK Lisa將出演巴黎瘋馬秀！粉絲憂尺度過大，品牌方回應邀請原因&表演方式！

人氣女團BLACKPINK成員Lisa將出演法國巴黎三大卡巴萊之一「瘋馬秀」,數日來粉絲對此意見不一、爭論不斷,近日品牌方終於對具體出演形式做出說明。

Lisa本月6日在個人IG限動PO出海報,首次透露將於28日至30日出演瘋馬秀,立即引起大量關注與討論。



瘋馬秀是「卡巴萊(Cabaret)」的一種,即在餐廳或夜總會進行的歌舞戲劇表演,與紅磨坊、麗都秀一起並稱法國巴黎三大最著名的卡巴萊秀。 其中瘋馬秀又以女舞者上空露兩點甚至全裸的表演聞名,令大眾對於Lisa出演的反應不一。 部份粉絲期待Lisa做出新嘗試,亦有人擔憂過度性感的表演恐蓋過以往積累的形象。

目前Lisa的具體出演尺度尚未公開,據法國《ELLE》,Lisa將帶來5場表演、與一千名觀眾見面,除了穿上多種服裝、與表演團隊一起參與多個節目,亦將單獨表演經典曲目《But I Am A Good Girl》《Crisis? What Crisis!? 》。 目前門票已全數售罄。

瘋馬秀品牌經理表示邀請Lisa是為了吸引年輕的女性客戶,稱瘋馬秀已成為「自豪而自由、好奇而自在的女性的象徵」。 更透露Lisa是瘋馬秀的粉絲,巡演期間就一直秘密準備這次表演,還多次參觀瘋馬秀,並來到後台探望女舞者。

#LISA joins the very restricted circle of guest artists who have performed at the famous Crazy Horse de Paris.



Several other well-known celebrities, including Beyoncé, Frederick Wiseman, Pamela Anderson, Dita Von Teese and Aubade, have previously delivered iconic performances at… pic.twitter.com/ZX79wWpuy0