BLACKPINK Lisa将出演巴黎疯马秀！粉丝忧尺度过大，品牌方回应邀请原因&表演方式！

人气女团BLACKPINK成员Lisa将出演法国巴黎三大卡巴莱之一「疯马秀」，数日来粉丝对此意见不一、争论不断，近日品牌方终於对具体出演形式做出说明。

Lisa本月6日在个人IG限动PO出海报，首次透露将於28日至30日出演疯马秀，立即引起大量关注与讨论。



疯马秀是「卡巴莱（Cabaret）」的一种，即在餐厅或夜总会进行的歌舞戏剧表演，与红磨坊、丽都秀一起并称法国巴黎三大最著名的卡巴莱秀。 其中疯马秀又以女舞者上空露两点甚至全裸的表演闻名，令大众对於Lisa出演的反应不一。 部份粉丝期待Lisa做出新尝试，亦有人担忧过度性感的表演恐盖过以往积累的形象。

目前Lisa的具体出演尺度尚未公开，据法国《ELLE》，Lisa将带来5场表演、与一千名观众见面，除了穿上多种服装、与表演团队一起参与多个节目，亦将单独表演经典曲目《But I Am A Good Girl》《Crisis？ What Crisis!? 》。 目前门票已全数售罄。

Lisa des Blackpink sur la scène du Crazy Horse : « On a tout fait en secret » https://t.co/WqrpXy3V8V pic.twitter.com/476teufAnn — ELLE (@ELLEfrance) September 8, 2023

疯马秀品牌经理表示邀请Lisa是为了吸引年轻的女性客户，称疯马秀已成为「自豪而自由、好奇而自在的女性的象徵」。 更透露Lisa是疯马秀的粉丝，巡演期间就一直秘密准备这次表演，还多次参观疯马秀，并来到后台探望女舞者。

LISA WORKING WITH CRAZY HORSE ??? OMGGGGGG pic.twitter.com/8XmzazmOmT — N (@yumeko_27) September 6, 2023

#LISA joins the very restricted circle of guest artists who have performed at the famous Crazy Horse de Paris.



Several other well-known celebrities, including Beyoncé, Frederick Wiseman, Pamela Anderson, Dita Von Teese and Aubade, have previously delivered iconic performances at… pic.twitter.com/ZX79wWpuy0 — BLΛCKPIИK GLOBAL FANBASE (@BLACKPINKGLOBAL) September 6, 2023

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