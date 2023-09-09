《MOVING 異能》帶動韓國Disney+用戶暴增48%！大結局主演有望與觀眾同場追劇

漫改劇《MOVING 異能》8月上線後好評如潮，所在平台Disney+一個月內就新增48%用戶，大結局公開當天更有望多位主演與觀眾一同追劇！

本月5日據韓國App分析服務MOBILEINDEX，8月韓國DAU（日活躍用戶）數量最高的OTT平台仍是Netflix（291萬人），隨後是TVING（126萬）、Wavve（111萬）和CoupangPlay（71萬）等。值得註意的是，Disney+雖然以37萬DAU排名靠後，但7月份時這一數字還僅有25萬，即是一個月之內就增加了48%，在韓國所有OTT中高居第一。

《MOVING 異能》8月上線後好評如潮，在2023年第34周Disney+全球TV Show排名第一，亦打破韓國及全球範圍內的影視內容公開首周收看時間最高記錄，對Disney+用戶的大幅增加做出了決定性影響。



此外，《MOVING 異能》本週三上線14及15集，預計20日公開最後3集。 據韓媒OSEN，Disney+有意邀請觀眾與主演一同在電影院收看大結局，除了正在海外拍攝新片《HOPE》的趙寅成及部份難以協調日程的演員，其他主演及助演均在努力安排時間出席。





《MOVING異能》劇情題材網羅跨國諜報行動、超能力特工、以及致命的神秘殺手等新穎元素，卡司陣容堪稱韓國影史上最夢幻的黃金組合，主演群包括柳承龍、韓孝周、還有暌違多年再度回歸小螢幕的趙寅成，前15集已在Disney+ 獨家上線。



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