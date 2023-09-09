【2023年度品牌大赏】获奖名单与现场照：高圭弼将新婚满面春风，金素妍、李恩智、Yeri等现身领奖
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【2023年度品牌大赏】获奖名单与现场照：高圭弼将新婚满面春风，金素妍、李恩智、Yeri等现身领奖

明星   2023年9月9日   星期六09:16   草莓  

高圭弼、金素妍、李恩智、Yeri（图源：TVDaily）

由韩国消费者论坛主办，由韩国国民消费者投票选出「最佳品牌」，「2023年度品牌大赏」日前已公布得奖名单并进行颁奖，人物暨文化部门得奖名单如下：

【演技】　

电影男演员：马东石　
电影女演员：IU　
电视剧男演员：李栋旭　
电视剧女演员：金素妍　
金素妍（图源：TVDaily）金素妍（图源：TVDaily）

OTT男演员：李到晛　
OTT女演员：林智妍　
抢镜男演员：高圭弼　

▼高圭弼宣布结婚后首度露面，满面春风的模样是媒体捕捉焦点。
高圭弼（图源：TVDaily）高圭弼（图源：TVDaily）

抢镜女演员：陈庆　
明日之星男演员：李新英　
李新英（图源：TVDaily）李新英（图源：TVDaily）

明日之星女演员：辛睿恩　
新人男演员：秋英宇　
秋英宇（图源：TVDaily）

新人女演员：赵雅兰（조이람）
赵雅兰（图源：TVDaily）

【综艺】　

观察性综艺节目：《我独自生活》　
周末综艺节目：《Running Man》　
脱口秀节目：《刘Quiz on the Block》　
体育综艺节目：《踢球的她们》　
旅游综艺节目：《顺势环游世界2》　
OTT综艺节目：《SNL Korea》　
YouTube综艺节目：《虽然没准备什么菜》　
YouTube喜剧频道：Psick Univ　
女综艺人：张度练　
张度练（图源：TVDaily）张度练（图源：TVDaily）

男综艺人：刘在锡　
女艺人：李恩智　
男艺人：曹世镐　
曹世镐（图源：TVDaily）

女谐星：李恩智　
李恩智（图源：TVDaily）

男谐星：文世润　
体育艺人：尹诚彬　
尹诚彬（图源：TVDaily）

专家艺人：吴恩英　
女多才艺人：严正化　
男多才艺人：李伊庚　
MC：朴京林　
朴京林（图源：TVDaily）朴京林（图源：TVDaily）

网综MC：李昌燮（BTOB成员）　
广播DJ：荣宰（GOT7成员）　
GOT7荣宰（图源：TVDaily）GOT7荣宰（图源：TVDaily）

Hot Icon：朴世美　
林世美（图源：TVDaily）

最佳CP：Jason、洪贤姬　

【歌谣】　

男Vocal：金必　
金必（图源：TVDaily）

女Vocal：润荷　
润荷（图源：TVDaily）

男爱豆：SEVENTEEN　
女爱豆：IVE　
小分队：夫硕顺（SEVENTEEN小分队）　
女Solo歌手：Jisoo（BLACKPINK成员）　
男Solo歌手：林英雄　
明日之星女爱豆：H1-KEY　
H1-KEY（图源：TVDaily）

明日之星男爱豆：TEMPEST　
TEMPEST（图源：TVDaily）

新人男爱豆：BOYNEXTDOOR　
新人女爱豆：tripleS　
tripleS（图源：TVDaily）

男综艺豆：Key（SHINee成员）　
女综艺豆：安俞真（IVE成员）　
男演技爱豆：车银优（ASTRO成员）　
女演技爱豆：Yeri（Red Velvet成员）　
Yeri（图源：TVDaily）Yeri（图源：TVDaily）

跨界组合：Forestella

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