新男團RIIZE成燦「不吃壽司」言論引日本粉絲強烈不滿：根本不尊重日本籍隊友！韓網友維護：為什麼要看你們臉色

新男團RIIZE成員成燦因一次音樂節目預先錄製時的發言引起日本粉絲的不滿。
RIIZE在日前進行了《音樂中心》的事前錄製，有粉絲拜託成員推薦一下晚餐吃什麼，成燦說道：「晚上吃pizza有點不太好消化，還是吃壽司吧。 」 然後馬上又改口說：「啊，對了，不能吃壽司了！！」一邊說一邊還雙手交叉比X。 這件事被人搬到了日本網路上了，引發了日本K-POP粉絲的憤怒，指責成燦不尊重日本籍隊友將太郎。 日本粉絲表示：「他認為核污水的問題不能吃壽司，在日本籍隊友面前貶低日本的發言，其他韓國籍成員聽到這種話還笑嘻嘻的，這一切都讓我很不高興」、「韓國和日本不可能永遠交好」、「不要忘了你的隊友SHOTARO是日本人」等。
事情傳回韓國之後，即刻就在theqoo上引發關注，留言已達上千條，韓國網友們大讚成燦的發言很痛快，表示：「本來就不能吃啊」、「是你們有錯在先，居然還要我們考慮到日本籍成員的心情，可笑」、「為什麼要看日本人臉色啊」、「那你們就盡情享用吧，我們就不奉陪了」、 「不知道從什麼時候開始，愛豆們要各種看日本人臉色，說話過分小心了這孩子膽子真肥啊，太不可思議了」等。
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