愛情長跑9年，高圭弼&創作歌手amin將結婚♥ 因《熱血司祭》結緣的金南佶擔任司儀！

「稱職綠葉」演員高圭弼今年6月被媒體曝光女友為創作歌手amin，兩人愛情長跑了9年，他也接受其中一家媒體採訪，大方認愛並表示正在考慮邁入婚姻，好消息就在近日傳出，這對佳偶確定要結婚了！

昨（6）日‎《HanKook日報》率先報導此事，透露高圭弼和amin結婚的日子就在11月12日，於首爾江南某地點舉行婚禮，婚禮司儀為和高圭弼因《熱血司祭》（熱血祭司）結緣的演員金南佶。



高圭弼經紀公司Big Boss娛樂表示兩人一直陪伴在彼此，「終於要成為一輩子堅強的夥伴，結成美麗的果實」，並感謝無論如何都支持與喜愛高圭弼的所有人，希望大家對抱著這珍貴緣分開啟新旅程的高圭弼，給予熱烈的祝福與鼓勵。

高圭弼在拍攝中抽空接受電話採訪，表達自己正忙得不可開交，不過會好好準備婚禮，「想讓粉絲看見我更努力的樣子，雖然這樣的人氣很陌生，但我會盡最大的努力」，傳達自己會在工作與婚禮都全力以赴，且透露即將結婚心情上「既激動又頭昏」，最後不忘提到準新娘也在忙著準備婚禮。



本站曾報導‎高圭弼與amin的戀情‎，介紹高圭弼在《愛上變身情人》、《熱血司祭》、《爭鋒相辯》……等等戲劇擔任綠葉常常成為「搶鏡者」，電影《犯罪都市3》的表演更讓他取得更高的讚賞與知名度，而amin和不少創作歌手合作過，獻唱過張娜拉與鄭容和主演的《大發不動產》OST。

高圭弼2019年在《熱血司祭》扮演便利商店店員「吳耀漢」，和金南佶飾演的「金神父」、李荷妮飾演的「朴檢察官」都有令人深刻的對戲內容，他和陰文錫（又譯音文碩）、安昌煥搞笑演出被稱作「熱血三人幫」。金南佶將擔任高圭弼與amin的婚禮司儀，「吳耀漢」與「神父nim」再次相遇，想必會是另類焦點。



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