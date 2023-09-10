《社长偶像超市》首波预告颜值超闪亮！EXO XIUMIN、MONSTA X亨元、李新英从解散爱豆变成超市老板

K鲜肉大集合！兼具励志、爆笑又有感动泪水的经营超市奋斗记。（嗯…《偶然成为社长》的偶像剧版～XD）

TVING 九月强推的全新韩剧《社长偶像超市》公开了首波预告，解散偶像们遇到重启人生的第二次机会，但我们应该要接手眼前这个负债累累的超市吗？

《社长偶像超市》讲述因意外事故而解散的偶像们挑战经营超市的青春喜剧。一瞬间梦想、职业、未来全都消失，需要面对现实的男团「雷霆男孩」（Thunder Boys）接手濒临倒闭的超市后，展开横冲直撞重启人生的故事。



▼预告中，拥有超强视觉的市场老板们，地方妈妈们每天都能眼球净化耶：



主演有「雷霆男孩」的男团成员有队长崔浩朗（李新英 饰）、主舞申泰浩（XIUMIN 饰）、Rapper赵伊俊（蔡亨元 饰）、主唱殷英敏（崔元明 饰）、高人气忙内尹尚宇（李世温 饰）所组成，除此之外，还有在超市拥有丰富经验的兼职生吴艺琳（崔正云 饰）加入他们行列。



制作人表示会透过五位CEO偶像的跌宕起伏，谈谈年轻人该如何面对现实与梦想之间的抉择考验，《社长偶像超市》将会在9月15日首播。

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