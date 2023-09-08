[好片推薦]驚悚指數太高！《千萬別開門》獨居女子不要看！遇上這樣的賣家讓人束手無策！

[無雷]在網路連結以及資訊發達的現代社會，一個手機號碼以及平台上的帳戶，竟然能讓有心人做出無數難以想像的操作，透過手機，在幾秒鐘的時間就能夠完成匯款購入想要的物品，但可能在某些人眼中，你已成為他的目標。

首度挑戰驚悚題材的演員申惠善，片中發揮了強勁的演技功力，將這個角色的內心恐懼發揮到最大值。在二手網站上買到了一台故障的洗衣機讓她相當苦惱，但賣家帳號卻突然人間蒸發，她為了討回公道，意外地揭露了更多真相……雖然片名叫做《千萬別開門》，但大家看了就會知道，就算不開門，想要進來的人還是會進來啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊〜



本片中也反映出警方在辦案時的困難度，相似的網路詐騙或是網路交易出現問題的案件層出不窮，警方也需要花上很多時間調查帳號背後這些隱藏的人物，有心人也就利用這點得以逍遙法外。這些事情一日無法解決，對於被害者來說就像心頭上的一根刺，無時無刻都感到不安與威脅。



《千萬別開門》片中令人驚悚的感覺非常強大，未知的人正透過網路與你聯絡，甚至在暗處監視你的一舉一動，說不定他才剛跟你擦肩而過，就算換了手機他也能找到你，這種內心深層的恐懼，讓人覺得沒有一個屬於自己的私密空間，徹底打亂你的正常生活，讓人精神崩潰。片中營造的恐懼感非常到位，讓人之後真的該思考是否能在網路留下手機等私人訊息，因為有了這些等於所有資訊全曝光。



最近在《Moving異能》中出演怪力男的金成均，也在片中飾演鍥而不捨的刑警，抽絲剝繭發現了真兇的秘密。整部電影都讓人跟著女主角感受到不安，加上金成均的調查，真相也越來越明朗，犯嫌終於現身後，三人的近身打鬥更是一場硬戰，劇中也有相當精彩的飛車追逐戲碼，可說是內心細節的描繪與動作戲碼都可圈可點。



事件會告一段落，但是內心的恐懼卻會留存很久。曾遇過不法網路詐騙的人太多，但很多人都會選擇自認倒楣，導演也曾表示會製作本片的契機就是因為看見國內大型詐騙案的受害者中，有一位女性堅持與惡勢力抵抗，而他希望將這樣的訊息以電影來傳達給大家。喜愛驚悚片的觀眾們別錯過《千萬別開門》，9月15日即將全台上映。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞