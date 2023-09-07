【韩网热帖】韩国3大演艺企划社（经纪公司）食堂，你想去哪一家？

原PO分析了 YG、JYP、HYBE 的各个食堂优点&图片，并选出了自己的最爱引发讨论。PS：SM娱乐没有公司食堂

YG娱乐食堂优点：很久以前就以美味著称，量大、注重营养均衡的家常饭style





JYP娱乐食堂优点：有机农健康餐，不添加MSG（味精）的健康饮食和风味，是朴轸永上电视炫耀的程度



HYBE娱乐食堂优点：摆盘最为华丽，menu也很多、 很好吃



原PO的pick是HYBE！

*小编补充：SM娱乐没有公司食堂

韩国网友评论：

（YG派）

1. 每天吃的话当然是YG，家常饭最高

2. 偶尔吃的话HYBE，经常吃的话YG

3. 家常饭才是吃不腻的

4. YG资料不知是哪年的，现在公司里有好吃的米线专门店，有人回归或几周年时还会推出特餐，据说超好吃！

（JYP派）

5. 我选JYP，健康最棒~好吃的我自己买就行啦

6. JYP，做健康餐超累的

7. 兼顾健康和口味、韩餐为主、而且免费，当然是JYP呀

8. JYP... 至少有一餐要照顾健康吧kkk

（HYBE派）

9. 考虑健康的话是JYP... 但吸引我的是HYBE...

10. 我相信房时赫

11. 在HYBE吃饭好像会有人生变帅气的感觉kkk

12. 我选HYBE，家常饭我会自己做kk

13. 以照片来看，YG红彤彤、JYP绿油油，只有HYBE多姿多彩，我选HYBE kkk

14. 选HYBE，因为韩餐、中餐、日餐、西餐都有

15. 一看就是要单价最高的HYBE啊！

16. MSG和健康有什么相关啦，就是要加MSG才好吃！

（抛弃HYBE派）

17. 喜欢HYBE... 但感觉每天吃的话肚子会变成房时赫... 还是JYP吧

18. HYBE看起来太长肉了，还是YG吧...

19. 我问过三家公司的现任职员，YG胜kkkk 说HYBE虽然好吃，但有种每天都在吃不利健康的不良食品的感觉，超好笑kkk

出处：https://theqoo.net/hot/2922160221

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