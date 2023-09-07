林智妍點讚支持金赫拉「將繼續前行」聲明！後者辭演《正年》的時間點很微妙

「金赫拉事件」持續發酵中。

6日，韓媒Dispatch（以下簡稱D社）獨家爆料稱女《黑暗榮耀》「李簑羅」金赫拉學生時期參與了學校不良少年（女）團體「BIG尚智」，該團體曾實施過勒索、辱駡和襲擊等一系列惡劣行為，引發了爭議。 D社文中也指出金赫拉承認自己是該團體的成員，但否認了有關她參與襲擊和辱駡的指控，她只是「旁觀者」，並未直接實施校園暴力。



之後，金赫拉發布了極簡的官方聲明，文中表示：「今天讓各位費心了，對不起。 如同用真心呼籲，我對所有事情都坦誠、坦然面對。 再次向支持我、信任我的人們表示歉意，向現在這一瞬間也因為我而受到傷害的人們誠摯道歉。 知道很多人會相信我，所以我會誠實地繼續前行，敬請關注。」 作為回應，在《黑暗榮耀》中與金赫拉共同出演「五人校霸」之一的林智妍通過點擊「讚」給予了自己的支持。



這兩日鬧得沸沸揚揚的事情實際上3個月前就差點被披露出來。 根據韓媒透露，金赫拉之所以要求媒體推遲公開是考慮到會影響《驅魔麵館2》的開播。 而這個時間點又引出了另一個爭議，今年4月，金赫拉方面稱正在積極考慮出演MBC新劇《正年》，8月卻突然傳出辭演的消息，聯想到《正年》接洽的時期，不少網友都表示「很難不懷疑她最終未接下這部劇是因為當初的事情已經被業內人知曉」。

此外，金赫拉所屬經紀公司Gram Entertainment表示：「金赫拉從未參加過該團體活動，從未承認過該團體活動，也從未參與過校園暴力，我們正在積極澄清猜測報告以及不真實的懷疑，甚至預測會採取法律行動」。

與此同時，金赫拉之後的活動也受到了人們的關注。因為本輪爭議，原定於7日錄製的《SNL4》的出演已被取消，原定於9日播出的《SNL4》也暫停播出。 音樂劇《弗里達》的相關採訪也全部被取消。

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