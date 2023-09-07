林智妍点赞支持金赫拉「将继续前行」声明！后者辞演《正年》的时间点很微妙

「金赫拉事件」持续发酵中。

6日，韩媒Dispatch（以下简称D社）独家爆料称《黑暗荣耀》「李蓑罗」金赫拉学生时期参与了学校不良少年（女）团体「BIG尚志」，该团体曾实施过勒索、辱駡和袭击等一系列恶劣行为，引发了争议。 D社文中也指出金赫拉承认自己是该团体的成员，但否认了有关她参与袭击和辱駡的指控，她只是「旁观者」，并未直接实施校园暴力。



之后，金赫拉发布了极简的官方声明，文中表示：「今天让各位费心了，对不起。 如同用真心呼吁，我对所有事情都坦诚、坦然面对。 再次向支持我、信任我的人们表示歉意，向现在这一瞬间也因为我而受到伤害的人们诚挚道歉。 知道很多人会相信我，所以我会诚实地继续前行，敬请关注。」 作为回应，在《黑暗荣耀》中与金赫拉共同出演「五人校霸」之一的林智妍通过点击「赞」给予了自己的支持。



这两日闹得沸沸扬扬的事情实际上3个月前就差点被披露出来。 根据韩媒透露，金赫拉之所以要求媒体推迟公开是考虑到会影响《驱魔面馆2》的开播。 而这个时间点又引出了另一个争议，今年4月，金赫拉方面称正在积极考虑出演MBC新剧《正年》，8月却突然传出辞演的消息，联想到《正年》接洽的时期，不少网友都表示「很难不怀疑她最终未接下这部剧是因为当初的事情已经被业内人知晓」。

此外，金赫拉所属经纪公司Gram Entertainment表示：「金赫拉从未参加过该团体活动，从未承认过该团体活动，也从未参与过校园暴力，我们正在积极澄清猜测报告以及不真实的怀疑，甚至预测会采取法律行动」。

与此同时，金赫拉之后的活动也受到了人们的关注。因为本轮争议，原定於7日录制的《SNL4》的出演已被取消，原定於9日播出的《SNL4》也暂停播出。 音乐剧《弗里达》的相关采访也全部被取消。

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