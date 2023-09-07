找來BLACKPINK拍廣告都拯救不了！韓國網友： ROSÉ白代言了

BLACKPINK 隊內 4 名成員，每人手握多個世界級高奢大牌，但好像在韓國本土代言越來越少了？ 這是怎麼回事？

BLACKPINK 為期大半年的世界巡演即將落下帷幕，四成員的現場實力很抗打，隔著螢幕都能感受到嗨爆全場的氛圍每一場演出都人氣炸裂，也難怪被各大高奢品牌爭相邀請站臺了，「人間XXX」就如同為她們量身定製一般。



不過韓國網友們發現，Jennie、Jisoo、ROSÉ 和 Lisa 等人韓國本土品牌的廣告似乎越來越少。 比如，Jennie 燒酒品牌「初飲初樂」代言人位置僅2年就被換掉，這種情況在燒酒廣告界很少見，雖然品牌方剛一開始為拉動銷量選擇人氣火爆的 Jennie 選為代言人，但依舊沒能阻止銷售下滑的趨勢。 也有部份業界人士認為 Jennie 的廣告效果也並非每次都能達到預期。 更多的網友則覺得與其說 Jennie 在本土的廣告上消失，不如說以 Jennie 的影響力及重心逐漸轉向國際品牌和國際市場。 除了 Jennie 之外，其他3位隊友也幾乎是同樣的狀況，代言的幾乎都是國際大牌，且很受國外市場的喜愛。



前兩年，韓國本土高端護膚品牌「雪花秀」替換掉了宋慧喬，起用 ROSÉ 全新代言，希望將產品打入20代年輕人的市場，一開始確實很有效果，但後勁略顯不足。 近日一名20代的 BLACKPINK 粉絲發帖與網友討論，表示儘管自己很喜歡團體成員，但還是對成員代言的商品感到惋惜。 她在文中表示自己是一名22歲的年輕人，因為 ROSÉ 代言，才去了解雪花秀，這套行銷方式確實吸引了年輕一代的關注。 百貨店也十分用心地佈置了品牌展櫃，用 ROSÉ 的照片、影片吸引消費者。 粉絲抱著好奇心試用了產品，卻被濃濃的人參味嚇退，雖然聞起來是很高雅的清香，但卻和自己20多歲的年齡很不搭，試問哪個20多歲的人會抹呢？ 表達了鬱悶的心情。



貼文一曝光，立刻引起了需多網友共鳴，紛紛表示：「ROSÉ 代言之後品牌形象確實年輕起來了，但完全沒有適合年輕人的產品啊，只是品牌形象變年輕了而已，對我們來說價格又貴，只有包裝變了而已，還能讓我們有什麼期待？」 、「行銷完全跑偏了，品牌消費對象應該是媽媽們，公司連誰喜歡買都不知道就瞎做」、「人參味道的面霜+看上去年輕的包裝」、「我其實不是很明白 ROSÉ 為什麼要代言」、「還不如分產品線，年輕族群、中年族群、老年族群」、「是因為 ROSÉ 而讓品牌變得更為年輕，但根本沒有20幾歲的人在用」、「 ROSÉ 和人參味很不搭啊」等。

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