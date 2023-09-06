韓國男團Highlight主唱「梁耀燮」首次訪港開個唱，期待在香港與粉絲見面，分享他的《Bitter Sweet》

光尚娛樂(Sunny Side Up Entertainment)隆重宣佈韓國男團Highlight主唱「梁耀燮」將於2023年10月14日（星期六）晚上6時假 九龍灣國際展貿中心，展貿廳2 舉行首個香港Solo演唱會2023 YANG YOSEOP SOLO CONCERT IN HONG KONG。票價分為港幣$1,488及$888，全場購票者均能與耀燮近距離見面！門票將於 2023年 9月8 日（星期五）上午11時起經Bookyay.com作公開發售。

擁有溫柔歌聲的梁耀燮，是韓國音樂綜藝《蒙面歌王》的八連勝歌王，實證歌唱實力出眾。 耀燮除了活躍於團隊Highlight的KPOP活動之外，他更是眾多韓劇的OST常客。 最近，耀燮為熱播中的韓劇 -《戀人》獻唱OST Part.5 <戀慕>，韓國媒體大讚耀燮的細膩聲線完美傳達歌曲的情感，令觀眾留下深刻的印象，歌聲繞梁三日、百聽不厭。



即將迎來出道十四周年，耀燮相隔五年再次於韓國首爾舉行Solo演唱會，他更是首次把演出帶到香港。是次演出名為《BITTER SWEET》是因為耀燮回顧到他與Light們（Highlight的Fandom名稱）一起度過的日子，當中百感交集，有種難以用言語表達的情感。所以耀燮邀請Light們一起來到香港站的演出現場感受，他會通過多首作品，並以他那令人怦然心動的歌聲去傳遞他的《BITTER SWEET》。



演出詳情

《2023 YANG YOSEOP SOLO CONCERT IN HONG KONG》

＊演出日期：2023年 10月 14日（星期六）

＊演出地點：九龍灣國際展貿中心 - ROTUNDA 2

＊演出時間：晚上6時正

＊門票： 港幣 $1,488 / $888（全場座位）

＊主辦單位：光尚娛樂

＊協辦單位：IMP 香港創科媒體製作、星傳文化娛樂、Crown Vast

＊全場觀眾皆可獲得「香港場限定小卡」及參加「歡送環節」，另有「更多粉絲福利」請參見附圖。

＊每票只能獲得最多一項「更多粉絲福利」。

＊「更多粉絲福利」的抽選資格將截至2023年10月12日 23:59:59前的成功購票者，結果將於2023年10月13日 14:00 通過「光尚娛樂-香港 SSU Entertainment-HK」 專頁公佈。

＊主辦單位保留最終決定權。

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