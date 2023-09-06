韩国男团Highlight主唱「梁耀燮」首次访港开个唱，期待在香港与粉丝见面，分享他的《Bitter Sweet》

光尚娱乐(Sunny Side Up Entertainment)隆重宣布韩国男团Highlight主唱「梁耀燮」将於2023年10月14日（星期六）晚上6时假 九龙湾国际展贸中心，展贸厅2 举行首个香港Solo演唱会2023 YANG YOSEOP SOLO CONCERT IN HONG KONG。票价分为港币$1,488及$888，全场购票者均能与耀燮近距离见面！门票将於 2023年 9月8 日（星期五）上午11时起经Bookyay.com作公开发售。

拥有温柔歌声的梁耀燮，是韩国音乐综艺《蒙面歌王》的八连胜歌王，实证歌唱实力出众。 耀燮除了活跃於团队Highlight的KPOP活动之外，他更是众多韩剧的OST常客。 最近，耀燮为热播中的韩剧 -《恋人》献唱OST Part.5 <恋慕>，韩国媒体大赞耀燮的细腻声线完美传达歌曲的情感，令观众留下深刻的印象，歌声绕梁三日、百听不厌。



即将迎来出道十四周年，耀燮相隔五年再次於韩国首尔举行Solo演唱会，他更是首次把演出带到香港。是次演出名为《BITTER SWEET》是因为耀燮回顾到他与Light们（Highlight的Fandom名称）一起度过的日子，当中百感交集，有种难以用言语表达的情感。所以耀燮邀请Light们一起来到香港站的演出现场感受，他会通过多首作品，并以他那令人怦然心动的歌声去传递他的《BITTER SWEET》。



演出详情

《2023 YANG YOSEOP SOLO CONCERT IN HONG KONG》

＊演出日期：2023年 10月 14日（星期六）

＊演出地点：九龙湾国际展贸中心 - ROTUNDA 2

＊演出时间：晚上6时正

＊门票： 港币 $1,488 / $888（全场座位）

＊主办单位：光尚娱乐

＊协办单位：IMP 香港创科媒体制作、星传文化娱乐、Crown Vast

＊全场观众皆可获得「香港场限定小卡」及参加「欢送环节」，另有「更多粉丝福利」请参见附图。

＊每票只能获得最多一项「更多粉丝福利」。

＊「更多粉丝福利」的抽选资格将截至2023年10月12日 23:59:59前的成功购票者，结果将於2023年10月13日 14:00 通过「光尚娱乐-香港 SSU Entertainment-HK」 专页公布。

＊主办单位保留最终决定权。

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