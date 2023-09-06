《戀人》南宮珉對第一季結局的註解：「將透過與安恩真的愛情故事報答觀眾們」

MBC人氣電視劇《戀人》第一部分已在9月2日送上第10集最終回，結局並非是完美愛情的實現，而是徒留遺憾的別離，主角南宮珉也對此親自回應，讓粉絲們更加期待第二季的播出。

播畢沒多久的電視劇《戀人》，在9月2日送上了令人傷感的結局，對於最後安恩真的獨白「當你永遠離我而去的那天，因為恨透了你，目光隨著你遠去，但是不管怎麼看，我始終無法討厭你，反而討厭我自己。」讓觀眾們跟著心碎，不過南宮珉也告訴大家：會以李長賢與柳吉彩美麗的愛情故事來回報觀眾。



安恩真所飾演的柳吉彩，也許心中真的相當愛長賢，但在兩人正打算私奔的瞬間，吉彩卻放不下自己的家人與好友，而選擇留在原地。她留下冰冷的書信給長賢，以及歸還了那雙美麗的繡花鞋，讓長賢心碎離開。在結局的最後時間點卻跳到了2年後的瀋陽，長賢又再度遇到了另一位帶著青色面罩的神祕女子…



隨著第一季的結局出現了新的女角色，甚至還與李長賢有近距離的接觸，即使李清娥僅是被歸類在「特別演出」而非主演，還是讓許多觀眾們覺得「難道第二季女主角換人了嗎」的疑慮，不過南宮珉已經親自回應大家，接下來會以李長賢以及柳吉彩的美麗愛情故事來報答所有觀眾，並請大家期待美麗的大團圓結局喔！《戀人》第二部分將於10月播出。



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