網評《MOVING 超異能族》最大缺點！差一點就能和《魷魚遊戲》一樣轟動了

繼《魷魚遊戲》之後，又一部韓劇讓全世界觀眾為之瘋狂。

說的就是Disney+的《MOVING 超異能族》（MOVING 異能），自上線以來就憑藉好口碑吸引了大批觀眾，在美國Hulu上成為韓國原創系列劇中首周觀看時間最長的作品。 此外，《MOVING 超異能族》在包括韓國在內的Disney+亞太地區也成為首周觀看次數最多的系列劇。 目前不僅在國內，全球主要外媒也對它給予了關注。 美國大眾文化雜誌《Variety》稱其為「繼《魷魚遊戲》之後亞洲崛起的熱門作品」。



日前韓網上盛傳一篇名為「《MOVING 超異能族》最大缺點」的貼文，引起無數網友的關注，不僅是本土觀眾，就連國外觀眾都稱讚不斷的本劇到底有什麼缺點？ 兩位外國男生在討論作品，一邊看一邊難掩激動之情，「你是怎麼找到這部劇的」、「這是2023年最佳作品」、「太震驚了，這劇為什麼不是Netflix上的第一名？」 後來兩人才察覺因為是在Disney+上播，其中一名男生忍不住吐槽「原來是被關在Disney+監獄裡了。」 也反映出因平臺原因，該劇未能得到更多曝光度的遺憾。



很快相關貼文就引發了韓國網友們的共鳴，大家熱烈評論：「原來Disney+在國外也沒多少人喜歡啊」、「一開始我也為這部劇沒在Netflix上播出而遺憾過」、「如果是在Netflix一定能像魷魚遊戲一樣爆紅」、「Disney+真的就是監獄啊」等。 不過也有不少網友給出了不同的意見，稱：「其實這劇蠻適合Disney+的 ，如果換到Netflix上播，可能只會聚焦各種殘暴鏡頭吧」、「Disney+才能顯示出這劇的本色，這劇很像漫威啊」等。

相關報導 A：【韓網熱帖】《MOVING 異能》作者姜草偏愛Disney+的原因

相關報導 B：美國IGN評價引發韓網討論：韓劇《MOVING 異能》是今年的《魷魚遊戲》

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞