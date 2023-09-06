网评《MOVING 超异能族》最大缺点！差一点就能和《鱿鱼游戏》一样轰动了

继《鱿鱼游戏》之后，又一部韩剧让全世界观众为之疯狂。

说的就是Disney+的《MOVING 超异能族》（MOVING 异能），自上线以来就凭藉好口碑吸引了大批观众，在美国Hulu上成为韩国原创系列剧中首周观看时间最长的作品。 此外，《MOVING 超异能族》在包括韩国在内的Disney+亚太地区也成为首周观看次数最多的系列剧。 目前不仅在国内，全球主要外媒也对它给予了关注。 美国大众文化杂志《Variety》称其为「继《鱿鱼游戏》之后亚洲崛起的热门作品」。



日前韩网上盛传一篇名为「《MOVING 超异能族》最大缺点」的贴文，引起无数网友的关注，不仅是本土观众，就连国外观众都称赞不断的本剧到底有什么缺点？ 两位外国男生在讨论作品，一边看一边难掩激动之情，「你是怎么找到这部剧的」、「这是2023年最佳作品」、「太震惊了，这剧为什么不是Netflix上的第一名？」 后来两人才察觉因为是在Disney+上播，其中一名男生忍不住吐槽「原来是被关在Disney+监狱里了。」 也反映出因平台原因，该剧未能得到更多曝光度的遗憾。



很快相关贴文就引发了韩国网友们的共鸣，大家热烈评论：「原来Disney+在国外也没多少人喜欢啊」、「一开始我也为这部剧没在Netflix上播出而遗憾过」、「如果是在Netflix一定能像鱿鱼游戏一样爆红」、「Disney+真的就是监狱啊」等。 不过也有不少网友给出了不同的意见，称：「其实这剧蛮适合Disney+的 ，如果换到Netflix上播，可能只会聚焦各种残暴镜头吧」、「Disney+才能显示出这剧的本色，这剧很像漫威啊」等。

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