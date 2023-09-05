終於等到金南佶！金南佶將登上《劉Quiz》與劉在錫見面展幽默口條？本月錄影

由劉在錫與曹世鎬主持的談話性節目《劉Quiz on the Block》，每每請到藝人總是能創造話題，尤其是罕見登上綜藝的電影明星。最新消息跨足電影與電視劇的演員金南佶將登上節目！

根據《OSEN》‎今（5）日報導，金南佶確定擔任《劉Quiz on the Block》嘉賓，將在9月中旬錄製節目，將和兩位主持人劉在錫與曹世鎬談談自己從出道到成名的各種故事。



金南佶可是1999年從KBS招牌系列電視劇《學校》首部曲出道，從配角開始耕耘，2003年獲MBC第31期演員公開招募活動錄取為「首席演員」（第一名錄取），後來主演的名作包括《善德女王》、《名不虛傳》、《熱血祭司》（熱血司祭）、《無賴漢》與《讀取惡心的人們》（解讀惡之心的人們）……等等。



金南佶在主持實境節目如《西伯利亞先遣隊》或最新的‎《不管什麼都留下》之外，鮮少登上綜藝節目，不過一登上便展現十足綜藝感，如《人生酒館》和‎《全知干預視角》‎，幽默的口條相當受歡迎，近年在網路綜藝《文明特急》、《出差十五夜》的搞笑談吐亦令人深刻。



網友都相當期待金南佶與「大神」劉在錫的相遇呢！兩人的Talk Show（脫口秀）肯定十足趣味！

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