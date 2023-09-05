INFINITE9月28日唱響香港，特設參與綵排環節及團體合照等多項粉絲福利

由AXA 安盛呈獻、耀榮文化主辦之韓國人氣男團INFINITE亞洲巡迴演唱會「2023 INFINITE CONCERT 〈COMEBACK AGAIN〉IN HONG KONG」香港站將於2023年9月28日（星期四）晚上8時正 假AXA x WONDERLAND（安盛x竹翠公園）舉行。

韓國6人男團INFINITE由隊長金聖圭、張東雨、南優賢、李成烈、L（金明洙）和李成種組成，出道13年在亞洲區擁有大批粉絲。全員陸續離開前事務所Woollim娛樂公司後，隊長金聖圭於今年初自組公司，設立INFINITE COMPANY，負責統籌組合活動。6子今年6月9日合體在新公司進行直播，與粉絲一同慶祝組合出道13週年，並宣布強勢回歸樂壇。

INFINITE時隔5年再度合體發行第7張迷你專輯 《13egin》，獲得廣大樂迷支持。氣勢如虹的INFINITE隨即宣布展開亞洲巡迴演唱會《2023 INFINITE CONCERT 〈COMEBACK AGAIN〉》，以首爾為起點，早前在首爾高尺天空巨蛋舉行兩場演出， 吸引逾兩萬觀眾捧場。6子以極具爆炸力的舞步演繹《追擊者》、《Be Mine》及《Paradise》等多首人氣歌曲，勾起粉絲的集體回憶。對於一眾樂迷耐心等待組合長達7年再度合體開騷，各成員也感動得眼泛淚光。



繼首爾兩場演出後，INFINITE將前往亞洲各地繼續巡迴演出，海外場次包括日本橫濱（8月27日）、台北（9月2日）、澳門（9月9、9月10日），而作為壓軸的香港演唱會「2023 INFINITE CONCERT 〈COMEBACK AGAIN〉IN HONG KONG」落實於9月28日（星期四）晚上8時在西九文化區AXA X WONDERLAND（安盛x竹翠公園）舉行。票價分港幣$1,988、$1,888 、$1,388及$888。為感謝粉絲的支持，INFINITE香港演唱會門票附送滿滿福利。凡購買$1,988門票的所有觀眾，將可以參與演出前的綵排環節+團體合照（20人一組），購買其他票價的觀眾亦有機會參與綵排環節、獲得親筆簽名海報或親筆簽名相一張，附送的福利與門票綑綁（詳情可參考附表）。



《AXA呈獻：「2023 INFINITE CONCERT〈COMEBACK AGAIN〉IN HONG KONG」

日 期：2023年9月28日星期四

時 間： 晚上8時正

地 點： AXA x Wonderland | 安盛 x 竹翠公園

地 址： 西九文化區苗圃公園

票 價 : $1,988 | $1,888 | $1,388 | $888

優先購票: 恒生Mastercard® 信用卡客戶可於9月11日上午11時起獨家優先訂票 公開發售: 門票於9月13日上午11時起於Tix-get-go by KKTIX公開發售

優先購票及公開發售網址：TIX-GET-GO.KKTIX.CC

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