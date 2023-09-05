INFINITE9月28日唱响香港，特设参与彩排环节及团体合照等多项粉丝福利

由AXA 安盛呈献、耀荣文化主办之韩国人气男团INFINITE亚洲巡回演唱会「2023 INFINITE CONCERT 〈COMEBACK AGAIN〉IN HONG KONG」香港站将於2023年9月28日（星期四）晚上8时正 假AXA x WONDERLAND（安盛x竹翠公园）举行。

韩国6人男团INFINITE由队长金圣圭、张东雨、南优贤、李成烈、L（金明洙）和李成种组成，出道13年在亚洲区拥有大批粉丝。全员陆续离开前事务所Woollim娱乐公司后，队长金圣圭於今年初自组公司，设立INFINITE COMPANY，负责统筹组合活动。6子今年6月9日合体在新公司进行直播，与粉丝一同庆祝组合出道13周年，并宣布强势回归乐坛。

INFINITE时隔5年再度合体发行第7张迷你专辑 《13egin》，获得广大乐迷支持。气势如虹的INFINITE随即宣布展开亚洲巡回演唱会《2023 INFINITE CONCERT 〈COMEBACK AGAIN〉》，以首尔为起点，早前在首尔高尺天空巨蛋举行两场演出， 吸引逾两万观众捧场。6子以极具爆炸力的舞步演绎《追击者》、《Be Mine》及《Paradise》等多首人气歌曲，勾起粉丝的集体回忆。对於一众乐迷耐心等待组合长达7年再度合体开骚，各成员也感动得眼泛泪光。



继首尔两场演出后，INFINITE将前往亚洲各地继续巡回演出，海外场次包括日本横滨（8月27日）、台北（9月2日）、澳门（9月9、9月10日），而作为压轴的香港演唱会「2023 INFINITE CONCERT 〈COMEBACK AGAIN〉IN HONG KONG」落实於9月28日（星期四）晚上8时在西九文化区AXA X WONDERLAND（安盛x竹翠公园）举行。票价分港币$1,988、$1,888 、$1,388及$888。为感谢粉丝的支持，INFINITE香港演唱会门票附送满满福利。凡购买$1,988门票的所有观众，将可以参与演出前的彩排环节+团体合照（20人一组），购买其他票价的观众亦有机会参与彩排环节、获得亲笔签名海报或亲笔签名相一张，附送的福利与门票捆绑（详情可参考附表）。



《AXA呈献：「2023 INFINITE CONCERT〈COMEBACK AGAIN〉IN HONG KONG」

日 期：2023年9月28日星期四

时 间： 晚上8时正

地 点： AXA x Wonderland | 安盛 x 竹翠公园

地 址： 西九文化区苗圃公园

票 价 : $1,988 | $1,888 | $1,388 | $888

优先购票: 恒生Mastercard® 信用卡客户可於9月11日上午11时起独家优先订票 公开发售: 门票於9月13日上午11时起於Tix-get-go by KKTIX公开发售

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