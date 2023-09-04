《犬系戀人》車銀優劇照「臉蛋天才的數學老師」！網：沒辦法集中學習了VS我的數學肯定是最高分

大家會是哪個路線呢？車銀優好適合聰明又知性的角色啊～。

MBC 人氣漫改劇《犬系戀人》首度公開了男主角ASTRO車銀優的人物劇照，散發出別樣魅力、擁有最強視覺效果的他，全新人設引發關注。

《犬系戀人》講述被詛咒一親吻就變成狗的女人，和唯一能解除詛咒卻害怕狗的男人之間的奇幻爆笑愛情劇。



車銀優飾演高中數學老師「陳書元」，他因為童年創傷而害怕狗。外表溫暖兼具冷酷的魅力、性格冷靜理智，但唯一的弱點就是怕狗。劇照中以整潔且俐落的造型展現了陳瑞元的性格，意味深長的眼神注視著某處，引發大眾的好奇心，淡淡的微笑究竟是看向何處。



故事中，韓海娜（朴圭瑛 飾）因家庭詛咒一旦和人親吻，就會在午夜變成小白狗（在狗狗的狀態下再次親吻才能解除詛咒）。某次聚餐喝醉的海娜錯把總是對她臭臉的同事陳書元（車銀優 飾），當成暗戀對象李寶謙（李玹雨 飾）而親了上去，這三人之間的化學反應也備受期待。

▼台詞排練的讀本現場影片：



相關報導：車銀優&朴圭瑛&李玹雨主演人氣漫改劇《犬系戀人》台詞排練照公開：「真的很有趣，演得過程也很享受」

新劇《犬系戀人》預計在10月首播。

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞