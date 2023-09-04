《犬系恋人》车银优剧照「脸蛋天才的数学老师」！网：没办法集中学习了VS我的数学肯定是最高分

大家会是哪个路线呢？车银优好适合聪明又知性的角色啊～。

MBC 人气漫改剧《犬系恋人》首度公开了男主角ASTRO车银优的人物剧照，散发出别样魅力、拥有最强视觉效果的他，全新人设引发关注。

《犬系恋人》讲述被诅咒一亲吻就变成狗的女人，和唯一能解除诅咒却害怕狗的男人之间的奇幻爆笑爱情剧。



车银优饰演高中数学老师「陈书元」，他因为童年创伤而害怕狗。外表温暖兼具冷酷的魅力、性格冷静理智，但唯一的弱点就是怕狗。剧照中以整洁且俐落的造型展现了陈瑞元的性格，意味深长的眼神注视著某处，引发大众的好奇心，淡淡的微笑究竟是看向何处。



故事中，韩海娜（朴圭瑛 饰）因家庭诅咒一旦和人亲吻，就会在午夜变成小白狗（在狗狗的状态下再次亲吻才能解除诅咒）。某次聚餐喝醉的海娜错把总是对她臭脸的同事陈书元（车银优 饰），当成暗恋对象李宝谦（李玹雨 饰）而亲了上去，这三人之间的化学反应也备受期待。

▼台词排练的读本现场影片：



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新剧《犬系恋人》预计在10月首播。

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