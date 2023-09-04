這下知道自己演唱會門票多難搶了吧？！BLACKPINK JISOO親自下場搶高尺演唱會門票，沒搶到還故意「嗆聲」：我在舞台上有位置喔

BLACKPINK JISOO嘗試了一次演唱會搶票，最終以失敗告終。

BLACKPINK將於9月16日、17日舉行首爾安可演唱會，準備在高尺小巨蛋開唱，為從去年展開的世界巡迴演唱會「BORN PINK」劃上圓滿句號。 9月1日高尺演唱會正式開票發售，BLACKPINK成員JISOO本次親自下場開搶。

有粉絲在weverse上透露自己正在搶演唱會門票，沒想到JISOO突然空降，同時爆料「我也是，輸入了BLACKPINK點進去，還註冊了，因為要本人認證，我也認證了，但是網頁反覆讓我認證。 手機要怎麼弄啊，一直提示認證之後才能購買，我都認證5次了，求告知。」 接著她又公開了全席售罄的圖片，稱：「座位全灰了，根本選不了。」 她根本沒想到搶門票要經歷如此激烈的「戰爭」。



搶票失敗的JISOO失望且無奈地說：「傷心，如果有人取消的話，我會拿下，然後通過抽獎的方式送給你們，這多棒啊。」 看到有粉絲炫耀「我搶到了」，JISOO回覆：「真好啊，不過我在舞台上也有位置，連其他成員的鼻孔都能看清楚。」

此外，BLACKPINK是第一個站上高尺小巨蛋舉辦演唱會的K-POP女團。

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