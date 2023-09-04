鄭有美看了《出差十五夜》入坑 SEVENTEEN，最近在看《GOING SEVENTEEN》！羅PD分享拍攝花絮：「他們是真的」

羅暎錫PD（羅PD）團隊經營的YouTube頻道「頻道十五夜」近日更新了影片，這次找來了鄭有美閒聊。

影片中，鄭有美提到自己在休息期間看了 SEVENTEEN 出演的《出差十五夜》，她表示自己不看時長太長的影片（還被羅PD吐槽自己出演的電視劇是不是都只看剪輯版 XD），但看了《出差十五夜》覺得很有趣，所以就一直看下去。她還充滿自信地說：「就這樣把成員都...記住了！如果現在讓我玩人物問答，我應該可以全部都答對。」



聽到鄭有美入坑的消息後，羅PD開心地揮手說：「呀！我們成功讓一個人入坑了，孩子們應該會很高興吧！」鄭有美說：「事實上，我沒有過類似的團體生活，但是13個人如此和睦，每個人性格都很好。」羅PD也說：「哇～你也看出來了嗎？他們是真的！他們都很善良，我也是拍攝的時候發現的，真的很親近、真的都很善良，這就是他們的一大特點。」



兩人就分享起入坑日記，鄭有美提到自己看了自製綜藝《GOING SEVENTEEN》，她說：「在那裡感覺覺更輕鬆。」羅PD馬上補充：「那裡更搞笑。」之後鄭有美又提到 SEVENTEEN 的歌曲非常好聽，現在歌單都是他們的歌 XD

影片一公開後，在 the qoo 上了 HOT，不少韓網友有同感地表示：「姐姐和我是入坑同期」、「我也是看了《出差十五夜》之後入坑，還抽選巨蛋巡演」、「越看越覺得神奇，怎麼13個個性鮮明的孩子聚在一起關係都這麼好呢」、「竟然是一樣的CARAT～」、「我也看了十五夜之後，背了 SEVENTEEN 成員們的名字」、「他們是真的！沒錯... SEVENTEEN 是真的」、「好多人入坑啊！《花樣青春》之後怎麼辦」等等。



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