車銀優&朴圭瑛&李玹雨主演人氣漫改劇《犬系戀人》台詞排練照公開：「真的很有趣，演得過程也很享受」

【10月新劇】我對這個主演陣容真的太有好感了！《犬系戀人》選角好棒～。

MBC 即將在10月首播的人氣漫改劇《犬系戀人》（直譯：今天也很可愛的狗）公開了主要演員ASTRO車銀優、朴圭瑛、李玹雨等人出席台詞排練的讀本現場照，大家快速融入角色，現場氛圍也是歡笑聲不斷相當和樂。

《犬系戀人》講述韓海娜（朴圭瑛 飾）因家庭詛咒一旦和人親吻，就會在午夜變成小白狗（在狗狗的狀態下再次親吻才能解除詛咒）。某次聚餐喝醉的海娜錯把總是對她臭臉的同事陳書元（車銀優 飾），當成暗戀對象李寶謙（李玹雨 飾）而親了上去的奇幻爆笑羅曼史。



▼台詞排練的讀本現場影片：



▼車銀優飾演因為童年創傷而怕狗的「陳書元」，與海娜同校的老師，也是唯一能解開海娜詛咒的男人。溫暖外型與角色的同步率超高，令人期待！



▼朴圭瑛飾演因家族詛咒，凡是與異性接吻就會變成小狗的「韓海娜」。角色充滿活力，在她的詮釋下可愛度倍增。



▼李玹雨飾演在可愛微笑的背後、隱藏著秘密的山神「李寶謙」。李玹雨現場展現了紮實的演技，在善良和冷靜之間的人物形象中自由切換，角色相當迷人。



主演們也很開心地分享在現場化學反應非常好，故事跟人物之間的互動都很有趣，他們也很享受詮釋的過程，更希望大家會喜歡部作品，請大家多多關注！



*出席現場活動的演員還有尹賢秀、柳亞伯、趙鎮世、柳承穆、李書悅、宋英雅等人。

▼網路上流傳的雙人海報，也讓大家期待感持續上升。你是不是也很期待這部韓劇的開播呢？一起期待10月的到來吧！

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