《Penthouse》編導新作！《7人的逃脫》要瘋出新高度，黃正音、尹鐘焄、李侑菲等齊聚一堂

萬眾矚目的《The Penthouse》系列編劇與導演新作，《7人的逃脫》將在下月首播，官方近日釋出了全新預告，預告「瘋出新高度」。

《7人的逃脫》由《The Penthouse》（上流戰爭）系列導演朱東民與編劇金順玉攜手打造，講述一名少女的失蹤交織著無數謊言和慾望，有7名惡人牽涉其中，他們將展開生存鬥爭，還要面臨帶給他們的血腥懲罰。



繼‎首支預告，全新第二支預告將7名惡人的慾望更深刻的展現，事情就從一場華麗的派對開始，櫻桃娛樂公司代表梁鎮茂（尹鐘焄 飾）起了念頭煽動某人：「我想到了賺大錢的方法──假新聞。」還表示要「刺激一點」，畫面呈現的是一支YouTube影片〈女高中生鈴鐺是誰？〉觀看次數急速上升。



鏡頭轉到人氣明星莫奈（李侑菲 飾）與其經紀公司LH媒體代表琴羅熙（黃正音 飾），兩人似乎有不可告人的祕密，私下態度大轉變，臉孔表情令人驚愕。



「2023年暢銷書的謊言是？」伴隨而來的是高中少女的哭泣：「我是被害者──」還有琴羅熙喊著：「這個世界相信的才是真相！」她更在眾人面前用麥克風哭喊：「所以她死了嗎？是誰殺了她？」穿著的意外畫面，是誰受害了？



▼預告片



除了尹鐘焄、李侑菲與黃正音，《7人的逃脫》還有嚴基俊、李準、申恩慶等參演，播出時間就在9月15日，網友都相當期待「狗血教母」金順玉在編劇上會如何再開大招，還有黃正音首度變身反派的瘋狂表現。

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