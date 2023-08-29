【訪問】黃旼炫：想挑戰與自己性格不一樣的角色

黃旼炫首次個人身份來到澳門舉行《2023 HWANG MIN HYUN MINI CONCERT IN MACAU》，演出前特地與各傳媒進行了訪問，一起來看看黃旼炫跟大家分享了什麼吧！

１）第一次個人身份來到澳門是什麼感覺？有沒有準備什麼表演給Fans？

答：我覺得很開心以及榮幸，可以來到澳門演出這個機會是得來不易。而準備了小小禮物送給Fans，希望他們會喜歡。

２）今次來到澳門有去遊覽？或者已經吃了什麼及喜歡什麼食物？

答：到達澳門，休息了一會後，去了酒店附近逛了一下，很多人。也吃了葡撻，很好吃。

３）何揣測演繹無用的謊言「金道河」這個角色？

答：這個角色一開始是比較陰暗的，在逃避一些人。而與女主角相遇後，金道河就開始改變得個人較正面，亦因為看到這段，我覺得很吸引所以接演了這部劇集。希望大家也多多留意。

４）《無用的謊言》中「金道河」這個角色是一位天才作曲家，那黃旼炫將來也會嘗試一下作曲嗎？

答：之前組合活動時也有嘗試過作曲，亦希望現在作個人活動時也可以再嘗試作曲。

５）《無用的謊言》劇情已經去到中段了，有什麼劇情可以透露一下給粉絲？

答：接著的星期一就是第九集，但不可透露給大家，現在可以說的是道河那件事情逐漸明朗化，因為這樣會帶點懸疑的元素在裡面。

６）可以分享一下《無用的謊言》中同劇中演員的合作是怎樣？

答：同劇中的演員金所炫，還有劇中其他演員，都給與我很多的幫助。因為是首次擔當16集篇長的男主角，有不少的壓力。多得同劇演員的幫助下，角色上消化的挺好。

７）未來在演藝路上有什麼角色想挑戰？

答：在演藝路上也還是新人，仍然有很多演出的計劃。至於挑戰的角色暫時沒有指定的，不過想作為黃旼炫以外的不同性格的角色想挑戰一下。

８）覺得歌手與演員的分別是什麼？

答：如果作為一位歌手的時候，以「黃旼炫」的身份去做，展現多點自已的一面。而作為演員的話，就要暫時放下「黃旼炫」的身份，去融入演繹然後將這個角色展示給大家看。這就是我覺得兩者最大的不同之處。

９）下次回歸想試怎樣的曲風？挑戰憂鬱抒情還是熱力舞曲呢？

答：我也有拍攝劇集，在劇中較為靜態的一面。如以歌手身份回歸的話，較傾向以前組合時的熱力舞曲。

１０）之前在台灣站演唱了《想見你想見你想見你》，有什麼感覺？

答：台灣的Fans 都很喜歡，我也覺得很開心，準備這個表演也很有滿足感。

１１）撇除歌手及演員，日常生活有什麼想挑戰？

答：我很喜歡去旅行，如果有機會的話想環遊世界一週以及嘗試一下滑翔傘。

１２）知道黃旼炫喜歡在IG分享所拍的風景照，是何時對攝影產生興趣？

答：我興趣不是太多，唯一的興趣就是攝影。一開始是用電話拍攝，拍攝多了，就想是否可以用專業的攝影器材去拍攝會是怎樣呢，就開始拍攝的興趣了。而開設了一個專門發佈拍攝作品的IG，希望將來也可以作一個照片展覽。

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