美国IGN评价引发韩网讨论：韩剧《MOVING 异能》是今年的《鱿鱼游戏》

各位有追这两部的读者《MOVING 异能》VS《鱿鱼游戏》，你的选择是？

美国 IGN 多媒体评论网站上出现了一篇剧评「韩剧《MOVING 异能》（MOVING 超异能族）是今年你还没听说过的《鱿鱼游戏》」被转发到韩网引发热烈的讨论。

写手MATT KIM表示，这部今年推出的韩国超级英雄类型片《MOVING 异能》成功吸引到了自己的眼球，各种题材混和在一起看似严肃的背景却意外地轻松又好看，虽然还未在美国获得相对高的热潮与关注，但毕竟还在播出中，如果官方宣传到位还是有机会成为全球引领热度的作品。



特别是《MOVING 异能》由赵寅成和韩孝周主导的EP.8~9故事中，讲述父母辈因任务从爱情走入家庭的片段，将这部剧的热度&深度提升到新的高度，成功吸引到了大众的目光。



网友评论：「《MOVING 异能》真的好看，我要推荐给大家」、「如果在Netflix上播，在欧美地区说不定会比现在更红」、「我个人觉得比《鱿鱼游戏》好看」、「《鱿鱼游戏》感觉风格独特，《MOVING 异能》反而让我很有共鸣」、「每一对CP配对都好吸引人」、「人物背景都描绘得很好，安排得很自然」、「虽然热度还不到《鱿鱼游戏》的程度，但我会希望外国人看到《MOVING 异能》，跟美国超级英雄片很不一样的感觉」、「两部作品都让韩国人感到骄傲！」

《MOVING 异能》目前仅播至11集，后势看涨，每周三於Disney+更新两集，全剧共20集。

▼EP.12-13最新预告：



▼席卷全球、破 Disney+ 观看纪录！口碑一致盛赞 2023 必看韩剧《MOVING 异能》



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