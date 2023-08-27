【韓網熱帖】韓劇圈最會挑劇本的男演員！主演過的電視劇「命中率」高達90%

這就是所謂的「收視率保證」啊！

不管是出演愛情劇、復仇劇、職場劇還是熱血勵志劇，只要是他主演，這部劇就一定會爆，目前來說放眼整個韓劇圈，南宮珉絕對是最會挑劇本的男演員，但凡是他主演的作品，電視劇的口碑、收視率都很不錯。 韓國theqoo網站上有網友羅列了多部南宮珉主演的作品，引發了廣大觀眾的共鳴。

2016年《美女孔心》15.8%



2017年《金課長》18.4%



2017年《操控》12.4%



2019年《囚犯醫生》15.8%



2019年-2020年《Stove League》19.1%



2020年-2021年《晝與夜》6.2%



2021年《黑色太陽》9.8%



2022年《千元律師》15.2%



2023年《戀人》（播出中）10.6%



撰寫者還表示「南宮珉主演的作品中，除了《訓南正音》收視率很一般之外，收視命中率高達90%+」。 南宮珉幾乎都是一年拍一部戲，是近期男演員中的「收視率保證」！

韓國網民評論：

1.《Stove League》最棒

2. 他最厲害的一點就是能把不是知名編劇、低預算、沒有豪華主演陣容、非觀眾期待作品這類電視劇演火，而且題材多變，尤其是《Stove League》

3. 有一些演員只是演技好，沒有挑作品的眼光

4. 他居然能把古裝戲都拍火了，真的不簡單

5. 之前沒get到他的魅力，這次看完《戀人》完全入坑

6. 他很會挑劇本，《金課長》與眾不同

7. 雖然一部劇的成功不能全靠演員，但是南明珉絕對有引領整部劇的實力，能夠讓人入戲

8. 他很會挑作品，只要是他演的我都覺得會很有趣，必看

9. 誰懂啊，我看《戀人》看到爆哭

10. 幾乎每部都會爆，超級會挑劇本

11. 不僅演技好還很有眼光，這種演員太難得了

12. 他連聲音都那麼「帥」

13. 終於有人發現南宮珉的魅力了

14. 他為什麼這麼厲害，po主提到的電視劇其實有好幾部我都沒看過，但全部都聽說過

15. 一邊看《戀人》一邊怒吼：你之前為什麼不怕浪漫史劇

16. 《Stove League》不拍第2部嗎

17. 很多中老年觀眾都知道他，演技很棒，是靠演技獲得觀眾緣的例子，之前不怎麼出名，演的都是配角，好可惜哦，看他的採訪就覺得是個內心很堅定的人

18. 他第六感太好了，怎麼這麼會挑劇本

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