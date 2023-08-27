朴明洙生日应援站站长「禁止SEVENTEEN Vernon」笑翻网友，原因是嫉妒！

近日有粉丝（下称应援站站长）发起朴明洙53岁生日咖啡厅应援活动，光是应援礼品就在许多网友之间疯传，大家都想朝圣「精灵明洙」的应援活动。

*相关报导：朴明洙有生日咖啡厅应援！应援礼超丰富，用照绝少不了「精灵明洙」啊！

举办活动的应援站站长与其他粉丝的互动也相当有趣，他从其他粉丝那边听到「引用中某个人出现机率过高」，马上回应「嫉妒」并配上朴明洙的综艺哏图，那名粉丝再传上一张朴明洙与SEVENTEEN Vernon因Youtube节目《做吧明洙》最新合照，站长再用哏图回应「因羡慕而僵硬的脸孔」，并直接点名禁止Vernon出入应援活动了，理由就是嫉妒！这篇「禁止公告」也有近2000人转发！



Theqoo论坛还有网友发现应援站的简介一度写下「禁止成粉（成功的粉丝）」呢！一看就是在讲Vernon嘛！底下留言一片笑声，有人说Vernon和朴明洙在一起看起来真的很幸福，也有人回顾Vernon在《做吧明洙》一见到朴明洙就特别开朗相当搞笑。



既然提到Vernon是朴明洙成粉与《做吧明洙》，那就一定要回顾吧！恳请站长开恩，Vernon若来到咖啡厅拿到应援礼品，肯定会很开心啊～！



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