南宮珉演出《Stove League》和新人編導合作蔚為美談：「這不是簡單的劇本，選擇了就不懷疑」

被譽為「信任而觀看」的「國『珉』演員」，南宮珉近日登上劉在錫與曹世鎬主持的談話性節目《劉Quiz On the Block》談述20多年的演技生涯，當然要聊聊眾多人生角色，尤其是讓他首度擒得電視台大賞的《Stove League》（金牌救援、奇蹟拍檔）。

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談到《Stove League》就不得不讚許南宮珉挑劇本的獨到眼光，因為《Stove League》以職業棒球運動的職場為題材，一般觀眾不容易被吸引，起初開出的收視率低到僅有3.3%，但逐漸走出口碑，普遍評價都認為即便不熟悉棒球也能看得津津有味。收視不斷翻倍漲之下，結局飆至近19.1%佳績，南宮珉就和劇中自己所詮釋的「白承洙團長」一樣，戲外也成功創造了奇蹟。



南宮珉在《Stove League》（2019）之前，已透過《Remember－兒子的戰爭》（2015）、《金科長》（2017）與《操作》（2017）等作品奠定一線演員地位，是演技保證也是收視保證，會接演《Stove League》其實是跌破眾人眼鏡的，不只因為題材冷門，更因為《Stove League》編劇李新華（或譯李信和）是新人，導演鄭東允也是新人，他們卻一起寫下奇蹟。



南宮珉選擇《Stove League》的契機為何？他活靈活現的說自己從經紀公司代表那邊收到劇本，代表要他「大概看一看吧」，他讀了一小時就回電代表：「這不是能大概看看就好的電視劇。」代表聽了才興致高昂的回應：「對吧？很有趣吧？」南宮珉和編劇與導演見面才知道他們都是新人，大力稱讚新人編劇太會寫了，因此愉快的決定合作。南宮珉在《劉Quiz》是這麼敘述幕後花絮的，但其他人的角度呢？

李新華編劇曾在個人IG透露與南宮珉首次見面的場景，南宮珉一見到他就不斷稱讚他首部作品就有這樣的水準，還說：「我認為以名氣論英雄的時代已經過去了。」到這裡為止，李新華還認為南宮珉和心中的白承洙有所差距，但繼續關注才發現，自己和沒機會證明自己的Dreams（劇中球隊、球團）一樣，而南宮珉就是樣樣都能取得冠軍的白承洙團長。



如同白承洙之於Dreams，南宮珉之於李新華就是伯樂的存在，他感恩的形容「是他抹去了我在陰影中寫下的『我夢寐以求的電視劇不可能實現』」*，但在南宮珉拿下電視台SBS大賞時，他澈底體認到「夢想不可能實現」的話是錯誤的，因為看著南宮珉就猶如看著白承洙，體認到努力一定會得到證明，「一切都不是瞬間的花火，是默默走過來的光陰報以光榮的獎賞」。（*‎李新華編劇談述首次與南宮珉見面的完整貼文翻譯可見PTT‎）

「當我看了（劇本）覺得很有趣，選擇了就不會懷疑它並努力發揮最大的效用。」有南宮珉的慧眼與努力發揮才誕生出名作《Stove League》，這隨著上述的幕後內容蔚為美談，到現在都是忠實觀眾仍津津樂道的，不過南宮珉謙虛的說自己挑到好劇本是幸運，劉在錫回應「選劇本也是種能力」，曹世鎬則說：「因為本人有確信，才能付出相對應的努力。」



《劉Quiz》YouTube相關剪輯片段底下，網友都認可南宮珉的努力、讚許他非常帥氣，還有人敲碗：「就像白實習（白瑪莉，《千元律師》金智恩的角色）所說的，《Stove League 2》什麼時候出來？」雖然不確定《Stove League》是否第二季計畫，但李新華最新的PO文提到看了《劉Quiz》南宮珉最後的採訪，心有戚戚焉想流淚，更透露自己還在努力寫劇本，或許很快就能看見李新華編劇的新作了呢！



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