【韩网热帖】韩剧圈最会挑剧本的男演员！主演过的电视剧「命中率」高达90%

这就是所谓的「收视率保证」啊！

不管是出演爱情剧、复仇剧、职场剧还是热血励志剧，只要是他主演，这部剧就一定会爆，目前来说放眼整个韩剧圈，南宫珉绝对是最会挑剧本的男演员，但凡是他主演的作品，电视剧的口碑、收视率都很不错。 韩国theqoo网站上有网友罗列了多部南宫珉主演的作品，引发了广大观众的共鸣。

2016年《美女孔心》15.8%



2017年《金课长》18.4%



2017年《操控》12.4%



2019年《囚犯医生》15.8%



2019年-2020年《Stove League》19.1%



2020年-2021年《昼与夜》6.2%



2021年《黑色太阳》9.8%



2022年《千元律师》15.2%



2023年《恋人》（播出中）10.6%



撰写者还表示「南宫珉主演的作品中，除了《训南正音》收视率很一般之外，收视命中率高达90%+」。 南宫珉几乎都是一年拍一部戏，是近期男演员中的「收视率保证」！

韩国网民评论：

1.《Stove League》最棒

2. 他最厉害的一点就是能把不是知名编剧、低预算、没有豪华主演阵容、非观众期待作品这类电视剧演火，而且题材多变，尤其是《Stove League》

3. 有一些演员只是演技好，没有挑作品的眼光

4. 他居然能把古装戏都拍火了，真的不简单

5. 之前没get到他的魅力，这次看完《恋人》完全入坑

6. 他很会挑剧本，《金课长》与众不同

7. 虽然一部剧的成功不能全靠演员，但是南明珉绝对有引领整部剧的实力，能够让人入戏

8. 他很会挑作品，只要是他演的我都觉得会很有趣，必看

9. 谁懂啊，我看《恋人》看到爆哭

10. 几乎每部都会爆，超级会挑剧本

11. 不仅演技好还很有眼光，这种演员太难得了

12. 他连声音都那么「帅」

13. 终於有人发现南宫珉的魅力了

14. 他为什么这么厉害，po主提到的电视剧其实有好几部我都没看过，但全部都听说过

15. 一边看《恋人》一边怒吼：你之前为什么不怕浪漫史剧

16. 《Stove League》不拍第2部吗

17. 很多中老年观众都知道他，演技很棒，是靠演技获得观众缘的例子，之前不怎么出名，演的都是配角，好可惜哦，看他的采访就觉得是个内心很坚定的人

18. 他第六感太好了，怎么这么会挑剧本

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