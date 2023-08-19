比《Penthouse》還瘋！金順玉新作《7人的逃脫》首版預告公開：「這個島上只有7個人可以活下來」

SBS新劇《7人的逃脫》是狗血劇代表編劇金順玉＆朱東民導演繼《皇后的品格》、《The Penthouse》系列後再次合作的作品。

劇情講述一個少女的失蹤交織著無數的謊言和慾望，牽涉其中的七個人遭遇重大事件後發生的故事。充滿著高度反轉以及對於真相的追查，就像是神所賜予的刑罰一樣，即將掀起一場腥風血雨。由嚴基俊、黃正音、李準、李侑菲、申恩慶、尹鐘焄、趙胤熙、趙在允和李德華主演。

劇中，嚴基俊飾演韓國最大電信平台的代表「馬修·李」、黃正音飾演電視劇製作公司的代表「金羅熙」、李準飾演黑社會出身的危險男人「閔道赫」、李侑菲飾演 富裕家庭出身的偶像志願生「崔高恩」、申恩慶飾演婦產科醫生「車珠蘭」、尹鐘焄飾演演藝企劃公司Cherry娛樂公司的代表「楊振模」、趙胤熙飾演美術老師「高明芝」、趙在允飾演德善警察署的警察班長「南哲宇」、李德華飾演人稱「方會長」的著名房地產富豪「方哲成」。



公開的首版預告片中，墜入夢幻般孤島的人們，但感嘆也只是暫時的。「這個島上有可怕的傳說？」某人的聲音扭轉了氣氛。知道這是被詛咒的島，人們各自表現出恐懼，被什麼東西逼得拼命逃跑的樣子，讓人看了跟著緊張起來！接著有人說：「只有7個人可以在這裡活下來嗎？」



究竟在這個島上發生了什麼事情呢？「我們X了人」、「如果不X掉的話，我們就會完蛋的」意味深長的對話讓人猜到他們殘酷的生存遊戲。殘酷地踐踏某人後生存下來的7人，在人生最高峰時遭遇猛烈的逆風。 就像給惡人們最後的機會一樣，「逃跑吧！在你們的罪惡被發現之前」，這句話讓人更加期待他們面對的懲罰，看完預告感覺比《Penthouse》還要精彩呢～XD



而《7人的逃脫》也確定列為季播播出，總共會有三季。第一季確定在9月15日首播，第二季及第三季則會在2024年播出。

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