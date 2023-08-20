韓網友公開DJ Soda在日本&泰國公演時台下觀眾的對比！鹹豬手vs紳士手，對比超明顯

一樣的演出，台下觀眾的反應完全不同。

韓國知名DJ SODA14日在SNS上發文稱自己在日本大阪音樂節上演出時遭到性騷擾，被多人襲胸。 曝光的影片中，兩名男子一左一右觸碰了DJ Soda的胸部。 隨後這件事情引發了廣泛關注和討論。

不少韓國網友發帖痛斥大阪音樂節上出現的性騷擾行為，日本大多數網友認為這是在給日本國際形象抹黑，「日本之恥」一度成為Twitter上的日本熱搜話題，但也有部份日本網友將DJ SODA被摸歸結於她穿著太過性感。對此，DJ Soda再度發文進行反擊，強調「無論我穿成什麼樣子，性侵害、性騷擾都不能被正當化」。 15日活動主辦方發文道歉，透露將對實施性騷擾之人提起法律訴訟，並表示「影片有拍到，希望當事人主動自首」。



事情連續多日在韓網引發關注，有韓國網友貼出了DJ SODA在日本和泰國演出時的影片，台下觀眾反應大不同。 比起某些日本觀眾的「鹹豬手」，泰國觀眾要規矩得都多。 泰國公演中，DJ SODA也扮相清涼，穿了一身藍色比基尼，造型火辣又性感，只見她走進觀眾群中，努力接近粉絲，但台下的粉絲們也只是伸出雙手在她身邊搖擺而已，完全沒有觸碰到她的身體，



일본 VS 태국 비교 영상 pic.twitter.com/rPhuy2jvwx — francetracny ( @francetracny) August 16, 2023

相關比較圖也很快在韓網流傳開來，有網友評論：「日本人看來很瞧不起韓國女生，換成是好萊塢明星，看他敢不敢摸」、「一群臭猴子」、「泰國觀眾比較紳士」等。

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