新男團RIIZE ANTON首次跑機場行程，好奇偷瞄粉絲鏡頭&興奮合照PO限動太可愛！

一邊瞄粉絲鏡頭一邊偷笑的樣子，完全是可愛貓貓呀~

SM娛樂新男團RIIZE昨日飛往美國參加KCON LA 2023，經過仁川機場時成員Anton對第一次見到的粉絲和媒體感到十分新鮮，不斷好奇地偷瞄鏡頭、與粉絲對視，真的太可愛啦！

Anton原名李燦英，是知名音樂人尹尚（本名：李潤相）與演員沈惠珍的大兒子，今年剛滿19歲。 在美國出生長大的他擁有10年的游泳運動員經歷，2020年回韓後用自作曲說服父親轉向音樂道路。 因為繼承父母的優秀外形而受到很多關註，之前上綜藝時就被稱讚是「SM面相」XD



Anton所屬的RIIZE下月4日才要正式出道，這次機場行程是他第一次面對如此多且近的鏡頭。 根據現場拍攝的影片，Anton十分留意粉絲鏡頭，經常與鏡頭對視並露出清純笑容，更不忘與粉絲互相招手問候：



還在保姆車裡與路對面的粉絲隔空合照自拍，並搭配驚訝表情和文字「wow」發到官方IG限動，真的是只有新人才有的青澀可愛啊！



韓網友紛紛被萌翻：「完全是小孩呢」「太可愛，瘋啦」「我好像入坑了...」「跟媽媽長得一模一樣，好神奇」「真的是狗狗相」「好像泰民剛出道的模樣」「怎麼有點像李彩領」「臉上的一切都是藝術，尤其嘴巴」「看得出他很開心，好可愛哦kk第一次見到這樣的偶像...」「 真的是只有新人時期才有的感覺，但大家貼太近了吧」「笑起來有爸爸年輕時的影子」「我居然開始追當年追過的歐巴的兒子...」XD



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