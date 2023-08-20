最令人好奇的「韓版《想見你》」《走進你的時間》改編之處！伍佰名曲變？謝芝齊誰演？韓式烤肉店呢？

「韓版《想見你》」《走進你的時間》即將在9月與觀眾見面，隨著預告與劇照不斷釋出，無論台灣或是韓國觀眾，都對改編後的情節也越來越好奇，以下整理大家的好奇之處：

*前情提要：韓版《想見你》，《走進你的時間》預告還原經典場景！黃雨萱車上聽錄音帶、李子維雨中展露笑容

伍佰〈Last Dance〉→徐志源〈？〉

歌手伍佰在台灣甚至在兩岸三地流行音樂界相當有地位，〈Last Dance〉雖然不是伍佰最紅的歌但也有一定人氣，但若是伍佰粉絲絕對會唱，如同《想見你》劇中黃雨萱（柯佳嬿 飾）與王詮勝（許光漢 飾）看演唱會的場面（編按：手部動作是劇組靈感）。



《走進你的時間》預告中已明顯能看出女主角韓俊熙（全余贇 飾）手上拿的卡帶是徐志源（서지원）的遺作──《My Tears》。《My Tears》和收錄〈Last Dance〉的《愛情的盡頭》一樣是1996年發行，是徐志源的遺作，徐志源在發行前夕輕身身亡，帶給韓國民眾相當大的衝擊與遺憾，該專輯主打歌〈聚集你的眼淚〉（내 눈물 모아）發行之後橫掃韓國三大台音樂節目第一名，在90年代是非常重要的作品。2020年熱門韓劇《機智醫生生活》劇中翻唱此曲，更邀來MAMAMOO輝人翻唱此曲作為原聲帶，再次掀起一波回憶。



預告並沒有透露女主角聽的是《My Tears》裡的哪首歌，但許多網友都猜測就是〈聚集你的眼淚〉，雖有台灣網友認為少了〈Last Dance〉的洗腦節奏就欠缺一味，不過〈聚集你的眼淚〉悲傷的歌詞同樣很貼切男女主角分別的劇情。

▼〈聚集你的眼淚〉徐志源原唱與輝人翻唱（*延伸閱讀：《機智醫生生活》原聲曲：MAMAMOO 輝人演繹已故徐志源作品‎）



謝芝齊（顏毓麟 飾）→？

韓版「鳳南小隊」三名主角人選早就出爐了，由全余贇、安孝燮與姜勳主演，但劇中重要的反派「謝芝齊」呢？有韓網友搞笑的喊他「全炫茂」，因為長得像主持《我獨自生活》的知名主持人全炫茂，韓版謝芝齊會是誰？



▼全炫茂



舅舅（吳翰 飾）→？

從預告中可見原版「32唱片行」變成了「27唱片行」，尚未知數字更改的原因為何，經營者也沒看見是誰。原作唱片老闆是陳韻如（柯佳嬿 飾）的舅舅吳文磊（吳翰 飾），是串聯1998年與2019年的重要人物，韓版會是誰呢？



透明小房間→？

《想見你》由於兩個女主角共用一個身體，其中一個人的意識會被困在一個透明小房間裡，明明看得到另個人在做什麼，自己卻無能為力。韓版的「小房間」不曉得會設計出什麼樣子。



男女主角打工的韓式烤肉店？

《想見你》中王銓勝（許光漢 飾）和黃雨萱（柯佳嬿 飾）大學曾一起打工的店，從制服上的韓文字，還有店裡擺設的燒酒罐塔，一看就是韓國燒肉店，如果擺到《走進你的時間》裡，難道會變台式餐廳嗎？這是韓國網友特別提出來的好奇點。



以上，韓版〈Last Dance〉肯定就是台灣與韓國觀眾最好奇的了吧？而謝芝齊和舅舅，你心目中有敲碗的演原人選嗎？除此之外你還有哪些好奇的改編之處呢？

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