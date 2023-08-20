【韓網熱帖】RIIZE showcase中籤者的ID們

近日有網友分享SM娛樂新男團RIIZE showcase中籤者的ID列表，發現其中很多ID都帶有SM前輩男團或其中成員的名字，例如tvxq、exo、nct、sehun、jaemin等等，甚至還出現了久違的名字「micky」。
韓國網友評論：
1. SM家族飯集結！
2. 不是新天地而是SM天地kkk
3. 全都是前輩們的粉絲
4. 傳宗接代的愛（*내리사랑，指長輩對晚輩、父母對子女的愛）
5. 到底傳了多少代啊kkk
6. C8這不就是我的追星史嗎
7. 哇如果我有被抽中，神話就會掛在上面了
8. 這就是SM想要的光景kkk
9. Micky，希望您這次追星愉快
10. Micky kkkk換個ID吧
11. 本來就是這樣呀，還沒出道的團怎麼會有那麼多人氣kk
12. 我也是SM家族飯，感覺這次也會買賬RIIZE
出處：https://www.facebook.com/idolinews/posts/pfbid08GYBGHgLrQiTjK3CY9rJTYYoS8kdpUfbxUkAoK1P4g9YCakqZngYJTMUnPaBMvbil，https://theqoo.net/square/2900135353
Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
廣告相關新聞