【韓網熱帖】RIIZE showcase中籤者的ID們

近日有網友分享SM娛樂新男團RIIZE showcase中籤者的ID列表，發現其中很多ID都帶有SM前輩男團或其中成員的名字，例如tvxq、exo、nct、sehun、jaemin等等，甚至還出現了久違的名字「micky」。

韓國網友評論：

1. SM家族飯集結！

2. 不是新天地而是SM天地kkk

3. 全都是前輩們的粉絲

4. 傳宗接代的愛（*내리사랑，指長輩對晚輩、父母對子女的愛）

5. 到底傳了多少代啊kkk

6. C8這不就是我的追星史嗎

7. 哇如果我有被抽中，神話就會掛在上面了

8. 這就是SM想要的光景kkk

9. Micky，希望您這次追星愉快

10. Micky kkkk換個ID吧

11. 本來就是這樣呀，還沒出道的團怎麼會有那麼多人氣kk

12. 我也是SM家族飯，感覺這次也會買賬RIIZE

出處：https://www.facebook.com/idolinews/posts/pfbid08GYBGHgLrQiTjK3CY9rJTYYoS8kdpUfbxUkAoK1P4g9YCakqZngYJTMUnPaBMvbil，https://theqoo.net/square/2900135353

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