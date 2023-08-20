最令人好奇的「韩版《想见你》」《走进你的时间》改编之处！伍佰名曲变？谢芝齐谁演？韩式烤肉店呢？

「韩版《想见你》」《走进你的时间》即将在9月与观众见面，随著预告与剧照不断释出，无论台湾或是韩国观众，都对改编后的情节也越来越好奇，以下整理大家的好奇之处：

*前情提要：韩版《想见你》，《走进你的时间》预告还原经典场景！黄雨萱车上听录音带、李子维雨中展露笑容

伍佰〈Last Dance〉→徐志源〈？〉

歌手伍佰在台湾甚至在两岸三地流行音乐界相当有地位，〈Last Dance〉虽然不是伍佰最红的歌但也有一定人气，但若是伍佰粉丝绝对会唱，如同《想见你》剧中黄雨萱（柯佳嬿 饰）与王诠胜（许光汉 饰）看演唱会的场面（编按：手部动作是剧组灵感）。



《走进你的时间》预告中已明显能看出女主角韩俊熙（全余贇 饰）手上拿的卡带是徐志源（서지원）的遗作――《My Tears》。《My Tears》和收录〈Last Dance〉的《爱情的尽头》一样是1996年发行，是徐志源的遗作，徐志源在发行前夕轻身身亡，带给韩国民众相当大的冲击与遗憾，该专辑主打歌〈聚集你的眼泪〉（내 눈물 모아）发行之后横扫韩国三大台音乐节目第一名，在90年代是非常重要的作品。2020年热门韩剧《机智医生生活》剧中翻唱此曲，更邀来MAMAMOO辉人翻唱此曲作为原声带，再次掀起一波回忆。



预告并没有透露女主角听的是《My Tears》里的哪首歌，但许多网友都猜测就是〈聚集你的眼泪〉，虽有台湾网友认为少了〈Last Dance〉的洗脑节奏就欠缺一味，不过〈聚集你的眼泪〉悲伤的歌词同样很贴切男女主角分别的剧情。

▼〈聚集你的眼泪〉徐志源原唱与辉人翻唱（*延伸阅读：《机智医生生活》原声曲：MAMAMOO 辉人演绎已故徐志源作品‎）



谢芝齐（颜毓麟 饰）→？

韩版「凤南小队」三名主角人选早就出炉了，由全余贇、安孝燮与姜勋主演，但剧中重要的反派「谢芝齐」呢？有韩网友搞笑的喊他「全炫茂」，因为长得像主持《我独自生活》的知名主持人全炫茂，韩版谢芝齐会是谁？



▼全炫茂



舅舅（吴翰 饰）→？

从预告中可见原版「32唱片行」变成了「27唱片行」，尚未知数字更改的原因为何，经营者也没看见是谁。原作唱片老板是陈韵如（柯佳嬿 饰）的舅舅吴文磊（吴翰 饰），是串联1998年与2019年的重要人物，韩版会是谁呢？



透明小房间→？

《想见你》由於两个女主角共用一个身体，其中一个人的意识会被困在一个透明小房间里，明明看得到另个人在做什么，自己却无能为力。韩版的「小房间」不晓得会设计出什么样子。



男女主角打工的韩式烤肉店？

《想见你》中王铨胜（许光汉 饰）和黄雨萱（柯佳嬿 饰）大学曾一起打工的店，从制服上的韩文字，还有店里摆设的烧酒罐塔，一看就是韩国烧肉店，如果摆到《走进你的时间》里，难道会变台式餐厅吗？这是韩国网友特别提出来的好奇点。



以上，韩版〈Last Dance〉肯定就是台湾与韩国观众最好奇的了吧？而谢芝齐和舅舅，你心目中有敲碗的演原人选吗？除此之外你还有哪些好奇的改编之处呢？

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻