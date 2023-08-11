韓版《想見你》，《走進你的時間》預告還原經典場景！黃雨萱車上聽錄音帶、李子維雨中展露笑容

翻拍自台劇《想見你》，韓劇《走進你的時間》今（11）日公開了首張海報與預告，預告還原了相當多原作場景。

韓版《走進你的時間》由安孝燮與全余贇（原譯全汝彬）主演，講述思念一年前去世男友的「俊熙」，從2023年穿越到了1998年，遇見和男友一模一樣的「時憲」，也認識了一個朋友「仁奎」。由於改編自人氣台劇《想見你》，不止台灣觀眾，對於看過原作或者電影版的韓國觀眾而言也期待不已。



安孝燮飾演俊熙男友「具延俊」，還有在1998年和具延俊長相相似的「南時憲」；全余贇飾演「韓俊熙」，穿越到了1998年和自己面貌如出一轍的「權敏珠」身上，不過性格截然不同；姜勳飾演「鄭仁奎」，是在友情和愛情之間產生糾結的人物。

「見到了就會明白」、「我會去見你的」，安孝燮與全余贇在海邊度過美好光陰，中間卻劃分出一條線表現時空分隔了他們。而預告就如《想見你》，失去男友的俊熙聽了一捲錄音帶回到了過去。包括女主角聽錄音帶的各個場景，男主角在雨中展露笑容，還有主角三人騎摩托車……等等，均還原了原作場景，想必讓原作粉絲激動不已吧？



<너의시간속으로> 티저와 <상견니> 비교7



시헌(리쯔웨이), 인규(모쥔제) 싸우는 장면.



허광한 시백우 싸우는 거 귀여움.. ㅈㅅ pic.twitter.com/1RRfd4lRE0 — 뷰 (@dr_view_) August 11, 2023

預告公開後，韓國網友都在期待劇中重要的穿越歌曲為何，不過有人提出安孝燮年紀雖然比全余贇還小，但比較不適合學校制服，高度還原也有人表達些許失望：「以為是改編，但好像一模一樣，不過還是很有存在感。」到底能比擬伍佰〈Last Dance〉的歌曲會是什麼呢？《走進你的時間》將在9月8日於NETFLIX全球公開。

▼完整預告片



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