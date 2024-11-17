【韓網熱門】一起淋雨的人vs為你撐傘遮雨的人，到底要怎麼選

台灣電視劇《想見你》不僅在本土十分火爆，也令無數韓國劇迷傾倒。

劇中有一場黃雨萱、李子維和莫俊傑一同在雨中奔跑的戲份，在後來的採訪中女主角的扮演者柯佳嬿被問「一起淋雨的人和為你撐傘遮雨的人」要如何抉擇，她回答：「以前的我可能會希望遇見一個為我撐傘的人，但是我現在會覺得能夠陪你一起淋雨的人可能更難得吧。 」



상견니 배우들에게

같이 비를 맞아주는 사람 vs 비를 막아줄 사람

물어봤을 때 가연언니 답변이 너무 좋았어



과거의 저라면 비를 막아줄 사람을 선택했겠지만, 이젠 같이 비를 맞아주는 사람을 찾는게 더 어렵다고 생각해요 pic.twitter.com/jtiPE58vJU — (@humminggh) September 21, 2024

韓國網友評論：

1. 我選一起淋雨的人，現實中大家都知道撐傘的人更好，但明明可以不這麼做，卻依舊陪你淋雨，這對我來說就是愛

2. 一起淋雨的話會得到2名感冒人員

3. 一起淋雨一起解決要面對的問題

4. 撐傘的人，因為我很討厭淋雨

5. 這樣選的話似乎會無條件選擇撐傘的人，但是留在你記憶裡的卻是那個一起淋雨的人

6. 一起淋雨的人，當你遇到困難的時候，能夠陪在身邊是一件很難的事情

7. 撐傘的人很可靠啊，我會感激他

8. 一起淋雨的人！撐傘的話，誰都會啊，但不是每一個人都會願意陪你一起淋雨的

9. 和我一起淋雨對我來說就是為我撐傘

10. 撐傘擋雨的人可能會在颱風、海嘯來臨時就跑了，但是陪我一起淋雨的那個人感覺無論何時都會陪在我身邊

11. 光說浪漫的話肯定是淋雨的人，但是現實中更需要撐傘的人

12. 小時候我喜歡一起淋雨的人，但現在我更愛為我撐傘的人

13. 撐傘的話不就意味著替你淋雨？ 這可是更大的愛啊

14. 一起淋雨的人！我該淋的雨我會儘快自己解決，但淋雨的這段時間裡你要陪在我身邊

15. 撐傘，一起淋雨已經淋夠了

16. 單方面為他人撐傘可能會引起對方不適吧，我選擇一起淋雨

17. 我喜歡撐傘的人，如果為了尋找那把「傘」而四處奔波的話，那就更好了

18. 我和為我撐傘的人在一起了，因為我是一個需要別人為我撐傘的人，我需要溝通，而他也是一個懂得守護家庭的人

19. 快替我擋雨

20. 一起接受痛苦又是為了什麼呢？？

21. 在一起淋雨之前就一起撐過傘的人

22. 如果對方在淋雨的話，我會陪著他一起淋雨，也會為他撐起一把傘，只是想告訴他你不是一個人

23. 一起淋雨又替你遮雨



24. 要如何遮風擋雨呢？ 那個人有這個能力嗎？

原文：https://theqoo.net/square/3414904825

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